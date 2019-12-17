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Питейные заведения Москвы

Пить или не пить: самые опасные алкогольные напитки

© Sputnik / Алексей Куденко
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Профессор рекомендует употреблять водку, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на следующее утро. Или не пить алкоголь вообще.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Британский ученый Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками, пишет Daily Mail.

По его словам, именно от этих напитков легче всего опьянеть: их отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20 процентов.

"На эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов", - говорится в сообщении.

Также, по мнению ученого, к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

"Игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению: газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта", - продолжает Сосабовски.

Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это, по их мнению, помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако, по его словам, этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

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По этой же причине, говорит профессор, нельзя запивать легкий алкоголь крепким.

А вот рекомендует британский ученый просто употреблять водку, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на следующее утро. Однако единственный способ не перепить — это не пить вообще.

Теги:
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