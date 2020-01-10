В Узбекистан снова придет снег

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистан в ближайшие дни снова придут дожди и снегопады, сообщает Узгидромет.
"До выходных сохранится умеренная погода, без осадков, а вот в воскресенье произойдет смена воздушных масс: придет влажная и прохладная погода с районов Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Согласно новым данным, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, а по горным районам осадки возможны сильные.
Температура воздуха ночью и днем составит 0-5 градусов тепла.
Движение через перевал Камчик приостановлено >>
Напомним, перед новогодними праздниками стало известно о штормовом ветре, снежных заносах, сильном тумане и гололедице в районе перевала Камчик в Ташкентской области.