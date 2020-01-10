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Снег в Ташкенте

В Узбекистан снова придет снег

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200110/13185789/V-Uzbekistan-snova-pridet-sneg.html

Местами выпадут осадки в виде дождя и снега, а по горным районам осадки возможны сильные. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистан в ближайшие дни снова придут дожди и снегопады, сообщает Узгидромет.

"До выходных сохранится умеренная погода, без осадков, а вот в воскресенье произойдет смена воздушных масс: придет влажная и прохладная погода с районов Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Согласно новым данным, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, а по горным районам осадки возможны сильные.

Температура воздуха ночью и днем составит 0-5 градусов тепла.

Движение через перевал Камчик приостановлено >>

Напомним, перед новогодними праздниками стало известно о штормовом ветре, снежных заносах, сильном тумане и гололедице в районе перевала Камчик в Ташкентской области.

Теги:
дожди, дождь, снегопад, Снег, Узбекистан, Узбекистан, прогноз погоды, погода



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