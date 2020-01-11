"Сокровищница" Гульнары Каримовой: власти изъяли еще 70 предметов искусства

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В домах Гульнары Каримовой в Узбекистане найдены 985 предметов искусства на 12,7 миллиарда сумов. Кроме того, проводится работа по возврату 70 предметов искусства, найденных в ее вилле в Женеве. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.
"Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию
и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой Г. в г. Женева", - говорится в сообщении.
Ранее, в Узбекистане в домах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 предметов искусства, признанные материально-культурными и художественными ценностями. Это и картины, и сюзане, украшения, керамика и художественные изделия из дерева.
Общая стоимость находок превышает 12,7 миллиарда сумов.
Все предметы искусства переданы в собственность государству и отправлены в Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана, Государственный музей истории и культуры Ферганской области, Государственный музей истории и культуры Андижанской области, Городской музей истории Чирчика.