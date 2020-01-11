"Сокровищница" Гульнары Каримовой: власти изъяли еще 70 предметов искусства

Работа по возврату активов, нажитых старшей дочерью первого президента Узбекстана, проводится совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В домах Гульнары Каримовой в Узбекистане найдены 985 предметов искусства на 12,7 миллиарда сумов. Кроме того, проводится работа по возврату 70 предметов искусства, найденных в ее вилле в Женеве. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию

и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой Г. в г. Женева", - говорится в сообщении.

Ранее, в Узбекистане в домах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 предметов искусства, признанные материально-культурными и художественными ценностями. Это и картины, и сюзане, украшения, керамика и художественные изделия из дерева.

Общая стоимость находок превышает 12,7 миллиарда сумов.

Все предметы искусства переданы в собственность государству и отправлены в Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана, Государственный музей истории и культуры Ферганской области, Государственный музей истории и культуры Андижанской области, Городской музей истории Чирчика.