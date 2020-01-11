15:58 11 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
День рождения основателя ювелирного дома De Grisogono

"Сокровищница" Гульнары Каримовой: власти изъяли еще 70 предметов искусства

© Sputnik / Валерий Левитин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (31)
68911
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/591/75/5917537.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200111/13193939/Sokrovischnitsa-Gulnary-Karimovoy-vlasti-izyali-esche-70-tsennykh-predmetov-iskusstva.html

Работа по возврату активов, нажитых старшей дочерью первого президента Узбекстана, проводится совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В домах Гульнары Каримовой в Узбекистане найдены 985 предметов искусства на 12,7 миллиарда сумов. Кроме того, проводится работа по возврату 70 предметов искусства, найденных в ее вилле в Женеве. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию
и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой Г. в г. Женева", - говорится в сообщении.

Ранее, в Узбекистане в домах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 предметов искусства, признанные материально-культурными и художественными ценностями. Это и картины, и сюзане, украшения, керамика и художественные изделия из дерева.

Гульнара Каримова
Sputnik / Валерий Левитин
В Ташкенте начался суд по новому делу против Гульнары Каримовой

Общая стоимость находок превышает 12,7 миллиарда сумов.

Все предметы искусства переданы в собственность государству и отправлены в Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана, Государственный музей истории и культуры Ферганской области, Государственный музей истории и культуры Андижанской области, Городской музей истории Чирчика.

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (31)
Теги:
Узбекистан, уголовное дело, суд, Гульнара Каримова



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Байкал в ледяном плену: завораживающие фото загадочного озера
Театр теней - творческий вечер Миахила Михелева в Ташкенте
Искусство - свет... и тень: ташкентцам показали на пальцах настоящую сказку
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться