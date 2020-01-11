В Ташкенте частное агентство обмануло узбекистанцев на 486 млн сумов

Гражданам обещали помочь в трудоустройстве в Швейцарии и Австрии. Компания брала за свои услуги деньги, однако обещанного так и не выполнила.

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. В Узбекистане частное агентство занятости под названием Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi обмануло 24 человека на общую сумму 486 миллионов сумов, сообщает ГУВД Ташкента.

ГУВД Ташкента Частное агентство занятости Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi

Согласно информации, узбекистанцы обращались в данное агентство для трудоустройства в Швейцарии и Австрии.

"В июле прошлого года 37-летняя Дурдона И., 45-летняя Мархабо К. обратились в указанное общество с ограниченной ответственностью, где им пообещали помочь в трудоустройстве их родственников в зарубежных странах за вознаграждение в размере соответственно 25 миллионов сумов и 16 миллионов сумов. При этом со стороны Общества был подготовлен и представлен на им подпись договор об оказании одноразовой консультативной услуги. Обманутыми женщинами эти договора были подписаны и оплата по ним полностью произведена на расчетный счет ООО”, - говорится в сообщении.

Позднее выяснилось, что помимо двух женщин в это частное агентство обратились еще 22 человека. Они также подписывали некий договор, после которого платили деньги. Однако ни до какого трудоустройства дело не доходило, а деньги мошенники тратили на собственные нужды.

В общей сумме пострадавшие отдали злоумышленникам 486 миллионов сумов.

Тогда обманутые граждане решили снять свое видеообращение и разместить его в сети интернет.

ГУВД Фрагмент видео, которое сняли граждане про агентство занятости Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi

На данный инцидент обратили внимание правоохранительные органы.

"23 декабря 2019 года при проведении обыска в офисе ООО были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств: заключенные договора, сертификат, печать и другие имеющие значение для дела документы. 27 декабря 2019 года на расчетный счет данного ООО был наложен арест", - говорится в сообщении ГУВД.

В отношении руководителей данного агентства возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

Все, кто пострадал от преступной деятельности компании Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi, могут обратиться в Следственное управление при ГУВД Ташкента по телефонам: 71-281-90-75, 71-252-55-02, 71-281-92-31, 71-281-91-85.