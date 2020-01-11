В Ташкенте частное агентство обмануло узбекистанцев на 486 млн сумов

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. В Узбекистане частное агентство занятости под названием Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi обмануло 24 человека на общую сумму 486 миллионов сумов, сообщает ГУВД Ташкента.
Согласно информации, узбекистанцы обращались в данное агентство для трудоустройства в Швейцарии и Австрии.
"В июле прошлого года 37-летняя Дурдона И., 45-летняя Мархабо К. обратились в указанное общество с ограниченной ответственностью, где им пообещали помочь в трудоустройстве их родственников в зарубежных странах за вознаграждение в размере соответственно 25 миллионов сумов и 16 миллионов сумов. При этом со стороны Общества был подготовлен и представлен на им подпись договор об оказании одноразовой консультативной услуги. Обманутыми женщинами эти договора были подписаны и оплата по ним полностью произведена на расчетный счет ООО”, - говорится в сообщении.
Позднее выяснилось, что помимо двух женщин в это частное агентство обратились еще 22 человека. Они также подписывали некий договор, после которого платили деньги. Однако ни до какого трудоустройства дело не доходило, а деньги мошенники тратили на собственные нужды.
В общей сумме пострадавшие отдали злоумышленникам 486 миллионов сумов.
Тогда обманутые граждане решили снять свое видеообращение и разместить его в сети интернет.
На данный инцидент обратили внимание правоохранительные органы.
"23 декабря 2019 года при проведении обыска в офисе ООО были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств: заключенные договора, сертификат, печать и другие имеющие значение для дела документы. 27 декабря 2019 года на расчетный счет данного ООО был наложен арест", - говорится в сообщении ГУВД.
В отношении руководителей данного агентства возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.
Все, кто пострадал от преступной деятельности компании Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi, могут обратиться в Следственное управление при ГУВД Ташкента по телефонам: 71-281-90-75, 71-252-55-02, 71-281-92-31, 71-281-91-85.