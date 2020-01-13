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Паспорт гражданина Узбекистана

В Узбекистане упростили порядок получения прописки

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200113/13205646/V-Uzbekistane-uprostili-poryadok-polucheniya-propiski.html

Кабмин республики принял постановление о мерах по дальнейшему упрощению порядка оформления постоянной и временной прописки в стране.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане стало проще оформить временную и постоянную прописку, соответствующее постановление Кабмина республики вступило в силу 30 декабря 2019 года. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. 

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В порядке эксперимента в Бектемирском и Чиланзарском районах Ташкента учет граждан по месту пребывания будет осуществляться только через центры госуслуг, а с 1 января 2021 года такой порядок начнет применяться по всей стране.

В течение двух месяцев должна появиться возможность оформления прописки при помощи Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). За это отвечают Центр управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при НАПУ, Министерство внутренних дел и Агентство государственных услуг.

Постановлением предусмотрена персональная ответственность должностных лиц за подачу необоснованных ходатайств о постоянной прописке специалистов при их найме и увольнении.

Теперь прописка, выписка и учет граждан по месту пребывания могут быть осуществлены в любых удобных для них районных (городских) отделах внутренних дел. При этом личное присутствие домовладельцев не требуется — документы будут заверяться их электронной цифровой подписью.

Кроме того, срок представления документов для оформления постоянной прописки или постановки на учет по месту пребывания продлен до 10 дней с момента прибытия на новое место жительства.

Теги:
кабмин, Постановление, Узбекистан, временная прописка, прописка



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