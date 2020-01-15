В Узбекистане предложили снизить разрешенную скорость на дорогах

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" выступило с предложением снизить максимально разрешенную скорость на дорогах с 70 км/ч до 60 км/ч.

По статистике МВД, ежегодно на территории республики происходит в среднем около 9-10 тысяч ДТП, в том числе более двух тысяч из них — с человеческими жертвами. Только в 2018-м жертвами аварий в Узбекистане стали 2 262 человека.

И хотя в сравнении с 2017 годом число погибших снизилось на 8,5 процента (с 2 473 человек), этот показатель все еще остается высоким — 6 человек в день.

Снизив среднюю скорость всего на 5 процентов, можно почти на треть сократить число дорожно-транспортных аварий со смертельным исходом, потому что чем выше скорость - тем длиннее тормозной путь, в связи с чем возрастает риск ДТП.

Члены общенационального движения считают актуальным вопрос развития сети общественного транспорта и расширение прогулочных зон в центральных частях городов. Важно участие общественности в процессах проектирования дорожной инфраструктуры и контроля за ходом реализации подобных проектов.

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Предлагается провести масштабную кампанию по информированию населения (как водителей, так и пешеходов) о ПДД с акцентом на использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств, последствия превышения скорости.