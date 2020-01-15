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Как возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС отразится на экономике страны

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13222237/Kak-vozmojnoe-vstuplenie-Uzbekistana-v-EAES-otrazitsya-na-klyuchevykh-otraslyakh-ekonomiki.html

Эксперты рассказали, какое влияние возможное присоединение республики к ЕАЭС окажет на рынок мяса и мясных продуктов, дизельного топлива, плодов и овощей, а также — на железнодорожное и воздушное сообщение.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента Узбекистана представил первые итоги анализа последствий возможного вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в разрезе разных отраслей экономики. Работа ведется с ноября прошлого года.

Цены на мясо

Узбекские производители крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС) получат доступ к более дешевым и качественным кормам из стран ЕАЭС. Это позволит снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность отраслей животноводства. 

Благодаря снятию запретов на ввоз КРС и МРС и мяса из стран союза отечественный рынок станет более насыщенным. Более того, увеличение импорта приведет к снижению внутренних цен, считают эксперты.

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Экспорт плодов и овощей

Прогнозируется рост экспорта отечественной продукции. Этому поспособствуют снижение транспортных издержек, доступ к госзакупкам ЕАЭС, упрощение процедур торговли и транзита скоропортящихся продуктов, гармонизация санитарных и фитосанитарных стандартов (СФС) и требований к маркировке и упаковке и прочие факторы.

Воздушное сообщение

В течение ближайших лет присоединение республики к ЕАЭС не повлияет на данную сферу, поскольку создание общего рынка воздушного транспорта в зоне союза запланировано с 2025 года. Затем будет необходимо выработать равные тарифные условия использования авиационной инфраструктуры, отмечают эксперты. 

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Железнодорожное сообщение

Рост импортных ж/д перевозок может составить 10-15%. При этом транспортные расходы отправителей и получателей грузов, как ожидается, сократятся на 221,6 миллиона долларов за счет применения унифицированных тарифов при перевозках через Россию и Казахстан в другие страны союза.

Топливо

Если Узбекистан получит доступ к недорогому дизельному топливу из Казахстана, то расходы страны на горючее сократятся до 20%. Это позволит автоперевозчикам экономить до 20 миллионов долларов в год, отмечается в сообщении ЦЭИР.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к Евразийскому экономическому союзу. В стране активно обсуждают и анализируют преимущества, которые может получить страна от этого шага, а также возможные риски.

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Теги:
Экономика, политика, Узбекистан, ЕАЭС



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