Как возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС отразится на экономике страны

Эксперты рассказали, какое влияние возможное присоединение республики к ЕАЭС окажет на рынок мяса и мясных продуктов, дизельного топлива, плодов и овощей, а также — на железнодорожное и воздушное сообщение.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента Узбекистана представил первые итоги анализа последствий возможного вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в разрезе разных отраслей экономики. Работа ведется с ноября прошлого года.

Цены на мясо

Узбекские производители крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС) получат доступ к более дешевым и качественным кормам из стран ЕАЭС. Это позволит снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность отраслей животноводства.

Благодаря снятию запретов на ввоз КРС и МРС и мяса из стран союза отечественный рынок станет более насыщенным. Более того, увеличение импорта приведет к снижению внутренних цен, считают эксперты.

Прогнозируется рост экспорта отечественной продукции. Этому поспособствуют снижение транспортных издержек, доступ к госзакупкам ЕАЭС, упрощение процедур торговли и транзита скоропортящихся продуктов, гармонизация санитарных и фитосанитарных стандартов (СФС) и требований к маркировке и упаковке и прочие факторы.

Воздушное сообщение

В течение ближайших лет присоединение республики к ЕАЭС не повлияет на данную сферу, поскольку создание общего рынка воздушного транспорта в зоне союза запланировано с 2025 года. Затем будет необходимо выработать равные тарифные условия использования авиационной инфраструктуры, отмечают эксперты.

Рост импортных ж/д перевозок может составить 10-15%. При этом транспортные расходы отправителей и получателей грузов, как ожидается, сократятся на 221,6 миллиона долларов за счет применения унифицированных тарифов при перевозках через Россию и Казахстан в другие страны союза.

Топливо

Если Узбекистан получит доступ к недорогому дизельному топливу из Казахстана, то расходы страны на горючее сократятся до 20%. Это позволит автоперевозчикам экономить до 20 миллионов долларов в год, отмечается в сообщении ЦЭИР.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к Евразийскому экономическому союзу. В стране активно обсуждают и анализируют преимущества, которые может получить страна от этого шага, а также возможные риски.