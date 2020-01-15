Узбекистанцы лидируют по числу принявших гражданство Кыргызстана - график

За последние пять лет гражданство Кыргызстана получили больше 22 тысяч человек. Откуда прибыли новые граждане республики?

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Гражданство Кыргызстана за последние пять лет в основном получили люди, прибывшие из Узбекистана, Таджикистана и России, сообщили корреспонденту Sputnik в Государственной регистрационной службе КР.

Указ о выдаче гражданства подписывает президент. Последний раз глава государства принимал соответствующий документ 30 декабря 2019 года — гражданство получили 978 человек.

"С 2015-го кыргызстанское гражданство получили 22 456 человек. Подавляющее большинство, то есть 82 процента, составляют этнические кыргызы", — сказали в ГРС.

Также гражданство Кыргызстана получают люди, прибывшие из Украины, Молдовы, Пакистана, Китая, Турции и Египта.

Узнать подробнее, кто может получить кыргызстанский паспорт, а кому откажут, можно в законе "О гражданстве Кыргызской Республики".