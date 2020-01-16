Установка специального механизма будет осуществляться по заказу покупателя на автомобили Cobalt, Gentra и Spark.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В UzAuto Motors начали оснащать автомобили специальной техникой для водителей с ограниченными возможностями, сообщают в компании.

"Устройство дублирующего управления будет предназначено для водителей с нарушением функции ноги, комплектуется только необходимыми элементами от полнокомплектного устройства", – говорится в сообщении.

Установка такого механизма будет осуществляться по заказу покупателя на автомобили Cobalt, Gentra и Spark.

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Устройство соответствует всем требованиям Государственной стандартизации Узбекистана.

По вопросам установки необходимо обращаться к официальным дилерам, указанным на официальном сайте Uzautomotors.com.

UzAuto Motors Компания UzAuto Motors объявила о запуске машин для водителей-инвалидов

Напомним, в августе этого года выяснили, что в Ташкенте 85% задний и сооружений не приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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В настоящее время в узбекской столице проживают 70 тысяч инвалидов и 300 тысяч пожилых граждан.

В связи с этим на данный момент в рамках программы "Город для всех" запущено 20 пилотных проектов, чтобы сделать не менее 40 процентов объектов города доступными для инвалидов.

По данным хокимията, в последние годы почти все закупаемые городские автобусы оснащаются пандусами. Еще в каждом общественном транспорте есть специальные места.

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Кроме того, в подземных переходах созданы условия для безопасного спуска и подъема людей с ограниченными возможностями здоровья.