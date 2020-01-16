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В нескольких регионах Узбекистана снова проблемы с электричеством

Flilckr / Ian Muttoo
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200116/13229358/V-neskolkikh-regionakh-Uzbekistana-snova-problemy-s-elektrichestvom.html

Согласно последней информации, после устранения неисправностей электроснабжение улучшится.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Узбекистане снова наблюдаются сбои в электроснабжении, об этом сообщает Минэнерго.

"На Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) из-за неисправностей в устройстве по выработке электроэнергии проводятся ремонтные работы. В этой связи в некоторых регионах республики наблюдаются сбои в электроснабжении", - говорится в сообщении.

Согласно последней информации, после устранения неисправностей электроснабжение улучшится.

Напомним, в Минэнерго в ноябре объяснили причины веерного отключения электроэнергии.

По словам специалиста, это может быть перегруз энергооборудования и необеспечение баланса мощности и электроэнергии при оперативном управлении энергосистемой.

В Минэнерго назвали причины веерного отключения электроэнергии >>

Часть электроэнергии потребляется помимо системы учета и контроля потребления путем хищения, что приводит к расточительству и применению несовременных и неэнергоэффективных приборов электроэнергии. В результате неоправданно повышается потребление, наблюдается перегруз энергоблоков, линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных электрических сетей, что может создать предпосылку для возникновения системных аварий.

Теги:
Минэнерго, электроэнергия, электричество, Узбекистан, Узбекистан



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