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Энергосберегающие лампочки

В Минэнерго назвали причины веерного отключения электроэнергии

© Sputnik / Петр Чернов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12906332/V-Minenergo-nazvali-prichiny-veernogo-otklyucheniya-elektroenergii.html

Часть электроэнергии потребляется помимо системы учета и контроля потребления путем хищения, что приводит к расточительству и применению несовременных и неэнергоэффективных приборов электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Бесперебойная подача электроэнергии возможна только при достижении энергобаланса между потреблением и производством, поделился мнением кандидат технических наук Эсо Садуллаев со страницы Минэнерго. В статье автор объясняет причины возникновения аварий в системе электроснабжения Узбекистана.

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По словам специалиста, это может быть перегруз энергооборудования и необеспечение баланса мощности и электроэнергии при оперативном управлении энергосистемой.

"Если в энергосистеме все ресурсы использованы и не удается обеспечить энергобаланс, то по команде вышестоящего диспетчерского управления предприятиями территориальных сетей вынужденно отключается часть потребителей в соответствии с "веерным" графиком," - рассказал Садуллаев.

Автор приводит в пример данные об энергетических коллапсах в других странах. Озвучивает цифры многомиллионных потерь, к которым привели крупные аварии. Основной посыл статьи - надо потерпеть и экономить.

"Наша  задача, как потребителей, является обеспечение рационального потребления электроэнергии – не включать электроприборы, если в этом нет необходимости. А ведь сколько электроэнергии расходуется бесполезно: в ночное время до утра горит лампочка во дворе, то же самое в подъездах многоэтажных домов. Мы сами оставляем включенными телевизоры, радиоприемники, компьютеры, осветительные приборы тогда, когда в этом абсолютно нет необходимости," - считает автор.

Часть электроэнергии потребляется помимо системы учета и контроля потребления путем хищения, что приводит к расточительству и применению несовременных и неэнергоэффективных приборов электроэнергии. В результате неоправданно повышается потребление, наблюдается перегруз энергоблоков, линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных электрических сетей, что может создать предпосылку для возникновения системных аварий.

Теги:
Узбекистан, перебои, электроэнергия, Минэнерго



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