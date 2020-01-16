Кто может стать военнослужащим Нацгвардии Узбекистана

В Минюсте прошел госрегистрацию приказ об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на военную службу по контракту в подразделениях Национальной гвардии республики.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане установлены требования к кандидатам на военную службу по контракту в подразделениях Национальной гвардии, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Положение о порядке отбора утверждено в новой редакции, отмечается в публикации. В документе оговариваются требования к кандидатам, порядок и этапы проведения отбора на военную службу по контракту, в частности — правила оценки уровня физической подготовки кандидата, проведения медицинского обследования.

Кандидатами на военную службу в рядах Нацгвардии могут стать граждане, имеющие среднее, средне-специальное или высшее образование: в возрасте от 18 до 30 лет, в возрасте до 40 лет, ранее проходившие военную службу по контракту, а также офицеры запаса и резерва в возрасте до 40 лет.

Напомним, в Узбекистане с октября 2019 года предусмотрены штрафы за невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Нацгвардии и противодействие выполнению им своего служебного долгa. С того же месяца они имеют право доставлять правонарушителей, посягнувших на охраняемые объекты и другое имущество юрлиц, в органы Нацгвардии; производить административное задержание виновных по статьям 61, 185, 194 и 195, 198 и части 1 статьи 210 КоАО; производить личный досмотр и досмотр вещей.