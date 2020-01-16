21:35 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Мужчина показывает ножи

ГУВД предлагает ввести административную ответственность за ношение ножей

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1323/89/13238952.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200116/13238903/GUVD-predlagaet-vvesti-administrativnuyu-otvetstvennost-za-noshenie-nozhey.html

Только за два дня, 13 и 14 января, у жителей столицы было изъято 32 ножа. Поэтому силовое ведомство Ташкента выступило против свободного ношения холодного оружия.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Telegram-канале ГУВД проводится опрос подписчиков. На вопрос "Как вы считаете, не пора ли ввести административную ответственность за ношение ножей?" чуть более чем за сутки ответило около тысячи пользователей. При этом подавляющее большинство высказалось за введение ответственности.

Криминал на рынке Ташкента: ссора мужчин закончилась поножовщиной >>

Драка
ГУВД
В Ташкенте поздно вечером произошла поножовщина

В комментариях к опросу горожане напоминают о резонансных случаях поножовщины со смертельным исходом. Есть и те, кто против ответственности, они считают, что при необходимости использовать в качестве оружия можно любой предмет, а не только нож.

Другая группа комментаторов также выступает против введения административной ответственности, поскольку опасается, что их могут оштрафовать за приобретенный кухонный или подарочный нож, пока они несут покупку домой.

Теги:
опрос, Ташкент, административный арест, нож, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
Встреча Сергея Лаврова со студентами и преподавателями филиала МГИМО в Ташкенте
Символ внешнеполитических побед России: студенты МГИМО о встрече с Лавровым
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться