ГУВД предлагает ввести административную ответственность за ношение ножей

Только за два дня, 13 и 14 января, у жителей столицы было изъято 32 ножа. Поэтому силовое ведомство Ташкента выступило против свободного ношения холодного оружия.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Telegram-канале ГУВД проводится опрос подписчиков. На вопрос "Как вы считаете, не пора ли ввести административную ответственность за ношение ножей?" чуть более чем за сутки ответило около тысячи пользователей. При этом подавляющее большинство высказалось за введение ответственности.

Криминал на рынке Ташкента: ссора мужчин закончилась поножовщиной >>

В комментариях к опросу горожане напоминают о резонансных случаях поножовщины со смертельным исходом. Есть и те, кто против ответственности, они считают, что при необходимости использовать в качестве оружия можно любой предмет, а не только нож.

Другая группа комментаторов также выступает против введения административной ответственности, поскольку опасается, что их могут оштрафовать за приобретенный кухонный или подарочный нож, пока они несут покупку домой.