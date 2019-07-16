Криминал на рынке Ташкента: ссора мужчин закончилась поножовщиной

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте возле рынка "Куйлюк" мужчину в ходе ссоры ранил ножом другого мужчину, сообщает МВД.

"15 июля в Бектемирском районе Ташкента 39-летний житель Каракалпакстана возле центрального входа рынка "Куйлюк" в ходе конфликта ударил ножом 53-летнего жителя Алмазарского района столицы", – говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан.

Возбуждено уголовное дело.

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Напомним, вчера в Самарканде произошло очередное происшествие на почве ревности, однако на этот раз пострадала не жена, а любовница.

Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу Кушработа и благодаря усилиям медиков женщину удалось спасти.