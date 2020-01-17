11:43 17 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Пешеходный переход в Ташкенте

В Узбекистане стали публиковать открытую статистику ДТП

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
189 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/840/61/8406100.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200117/13239470/V-Uzbekistane-stali-publikovat-otkrytuyu-statistiku-DTP.html

Известно, что подобная информация отныне будет доступна жителям республики на регулярной основе.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Узбекистане начали публиковать открытую статистику по всем ДТП в стране, сообщает Главное управление безопасности дорожного движения МВД.

"За первые 10 дней 2020 года в стране произошло 107 ДТП, из них 103 — по вине водителей и 4 — по вине пешеходов. Число пострадавших в этих авариях составило 100 человек, погибших — 35. Больше всего ДТП зарегистрировано в Ташкентской области — 20, далее следуют Джизакская, Наманганская и Ферганская области — по 11, Ташкент — 10", - гласят данные статистики.

Также известно, что в 2019-м было зарегистрировано 8 588 ДТП, в результате которых погибло 1 915 человек и различные телесные повреждения получили 6673. По вине водителей в прошлом году произошло 7 643 ДТП, по вине пешеходов — 845.

В ГУВД рассказали о наиболее частых правонарушениях на дорогах >>

Напомним, Управление безопасности дорожного движения регулярно проводит профилактическую, в том числе информационную, работу для предотвращения ДТП. 

Теги:
водитель, статистика, авария, ДТП, ГИБДД, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
Встреча Сергея Лаврова со студентами и преподавателями филиала МГИМО в Ташкенте
Символ внешнеполитических побед России: студенты МГИМО о встрече с Лавровым
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться