В Узбекистане стали публиковать открытую статистику ДТП

Известно, что подобная информация отныне будет доступна жителям республики на регулярной основе.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Узбекистане начали публиковать открытую статистику по всем ДТП в стране, сообщает Главное управление безопасности дорожного движения МВД.

"За первые 10 дней 2020 года в стране произошло 107 ДТП, из них 103 — по вине водителей и 4 — по вине пешеходов. Число пострадавших в этих авариях составило 100 человек, погибших — 35. Больше всего ДТП зарегистрировано в Ташкентской области — 20, далее следуют Джизакская, Наманганская и Ферганская области — по 11, Ташкент — 10", - гласят данные статистики.

Также известно, что в 2019-м было зарегистрировано 8 588 ДТП, в результате которых погибло 1 915 человек и различные телесные повреждения получили 6673. По вине водителей в прошлом году произошло 7 643 ДТП, по вине пешеходов — 845.

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Напомним, Управление безопасности дорожного движения регулярно проводит профилактическую, в том числе информационную, работу для предотвращения ДТП.