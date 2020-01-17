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В Узбекистане ожидаются теплые выходные

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200117/13242624/V-Uzbekistane-ozhidayutsya-teplye-vykhodnye.html

Уже в субботу воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, местами – до 8-10 градусов тепла. Однако стоит ли радоваться?

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Узбекистане в эти выходные ожидается теплая погода, сообщает "Узгидромет".

"Дневная температура воздуха повысится до 2-5 градуса тепла, по югу - до 7 градусов тепла, что незначительно ниже нормальных значений", – говорится в сообщении.

Уже в субботу воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, местами – до 8-10 градусов тепла. По республике сохранится малооблачная погода без осадков, в ночные и утренние часы возможен туман.

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Однако уже в воскресенье ожидается увеличение облачности, местами пройдут осадки (дождь, снег) с усилением ветра до 15-20 м/с. Ночные морозы ослабеют до 0-2 градусов мороза, но дневная температура понизится на 2-4 градуса.

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан



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