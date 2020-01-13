Холодная погода не уйдет из Узбекистана до конца недели

К утру понедельника по равнинной территории образовался первый в этом сезоне снежный покров. Во второй половине дня ожидается постепенное прекращение осадков.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. С воскресенье на понедельник в Узбекистан пришла настоящая зима. Холодный антициклон, пришедший с районов Кавказа, вызвал выпадение осадков по всей территории республики, кроме северных областей и пустынной зоны республики, сообщает Узгидромет.

"Осадки начались в виде дождя, довольно быстро перешедшего в снег. Наиболее интенсивные осадки прошли вечером в воскресенье и в течение прошедшей ночи", - говорится в сообщении.

К утру понедельника по равнинной территории образовался первый в этом сезоне снежный покров. Высота снега местами достигала 10-13 см.

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Сегодня в первой половине дня по большей части территории республики продолжалось выпадение слабого снега. Во второй половине дня ожидается постепенное прекращение осадков. Лишь по областям Ферганской долины и горным районам снег сохранится на весь день.

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С завтрашнего дня и до конца рабочей недели погоду будет определять холодная периферия антициклона. Он обусловит холодную и сухую погоду по всей равнинной территории. Выпадение слабого снега возможно лишь в горных районах Узбекистана.

Температура воздуха все эти дни будет в пределах ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза - 3° тепла, что на 3-5° ниже нормы для середины января.