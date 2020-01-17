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Зубные щетки Galaxy

Производитель зубной щетки Galaxy проиграл спор с американским Colgate

Пресс-служба Антимонопольного комитета
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200117/13243838/Proizvoditel-zubnoy-pasty-Galaxy-proigral-spor-s-amerikanskoy-Colgate.html

Специальная комиссия, рассмотрев дело, изучив документы, выслушав доводы и объяснения сторон, признала узбекского производителя нарушителем.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Разразившийся спор между Сolgate-Palmolive Company и узбекским Galaxy решили в пользу американской компании. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

В ноябре прошлого года Colgate-Palmolive Company обратилась комитет с просьбой признать продукцию ООО Dentafill Plyus противоречащей законодательству о конкуренции. Дело в том, что внешний вид зубной щетки Galaxy имитирует внешний вид зубной щетки Colgate.

Зубные щетки Colgate и Galaxy
Пресс-служба Антимонопольного комитета
Зубные щетки Colgate и Galaxy

Агентство по интеллектуальной собственности при Минюсте постановило, что ООО Dentafill Plyus незаконно скопировал дизайн у Colgate — фон в красном цвете и словесный элемент в белом, вид шрифта, расположение букв с наклоном вправо.

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В итоге в отношении ООО Dentafill Plyus было возбуждено дело. Компанию признали нарушителем.

Это не первый раз, когда Colgate защищает свою интеллектуальную собственность в Узбекистане. Еще в мае 2019 года Антимонопольный комитет предписал ООО Torimed Pharm уничтожить упаковки зубной пасты Galaxy, внешний вид которых имитирует продукцию Colgate.

В компании Torimed Pharm с таким решением не согласились и обратились в суд с просьбой признать действия комиссии неправомерными. Суд Юнусабадского района удовлетворил просьбу местной компании и отменил решение комитета, который, в свою очередь, подал аппеляцию.

Теги:
компания, спорт



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