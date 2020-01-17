Смертельный вирус из Китая — готов ли Узбекистан к возможной угрозе

В КНР уже зафиксировали несколько летальных исходов из-за неизвестного вируса, схожего по симптомам с пневмонией. В Узбекистане за ситуацией следят и в случае глобальной угрозы готовы принять необходимые меры.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Узбекские специалисты готовы будут принять меры в случае обострения ситуации с вирусом из КНР, однако пока ВОЗ не распространяла заявлений о глобальной опасности, сообщил Sputnik Узбекистан заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ Маруфжон Мадаминов

По его словам, пока сложно говорить что-то конкретно об опасном вирусе, хотя гражданам Узбекистана уже рекомендовано обращать внимание на ситуацию в Китае при посещении этой страны.

"У меня нет данных о характере циркулирующего в Китае коронавируса. Впрочем, и не такие проблемы решали. Например, была угроза птичьего гриппа, Эбола, Денге, МЭРС и т.д. Сообща все под силу. Благо, у нас успешная Государственная система предупреждения и реагирования чрезвычайных ситуаций. Помимо этого в республике внедрены Международные Медико-санитарные правила. Отработаны алгоритмы реагирования, необходимая координация причастных служб", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что несмотря на сложность ситуации в КНР, ВОЗ еще не объявила ЧС общественному здравоохранению, имеющую международное значение.

Мадаминов подчеркнул, что в настоящее время на стадии согласования находится проект приказа о создании на базе одной из недавно полученных от России мобильных лабораторий национальной Специализированной противоэпидемической бригады по аналогии с российской. При необходимости такие группы будут привлекаться в случае возникновения проблем. Кроме того, есть необходимость в обеспечении специфическими тестовыми системами для диагностики опасных вирусов.

В любом случае, уверен специалист, если угроза распространится за пределы Китая, соответствующие меры будут приняты.

"МИД Узбекистана проводит грамотную политику с целью не допустить завоза вируса через путешественников. Аналогичные эффективные действия предпринимались и во время вспышки Эболы, тогда МИД также сработал четко", — напомнил собеседник.

По его мнению, в местах пересечения границ санитарно-карантинные пункты, скорее всего, уже переведены на режим возможной угрозы с применением дистанционной термометрии въезжающих.