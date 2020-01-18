Фонд "Нуроний" возглавил бывший хоким

Прежний председатель Шухрат Жалилов, возглавлявший фонд с января 2017 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Председателем республиканского правления Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний" назначен Содикжон Турдиев, до этого работавший хокимом Джалалкудукского района Андижанской области, передает УзА.

Прежний председатель Шухрат Жалилов, возглавлявший фонд с января 2017 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Решение было озвучено на заседании попечительского совета фонда с участием премьер-министра Абдуллы Арипова, заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова и советника президента Рустама Косимова.

Содикжон Турдиев был хокимом Джалалкудукского района с августа 2017 года. Ранее возглавлял партию УзЛиДеП, был заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, председателем Совета фермеров Узбекистана.

Для справки: в настоящее время в стране проживает более 2,69 миллиона пенсионеров. Из них 680 — ветераны Второй мировой войны, 22 тысячи — ветераны трудового фронта.