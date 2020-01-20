Блогерша, попавшая в психдиспансер, покинула Узбекистан

Девушка вышла из психиатрической клиники 28 декабря, а сейчас находится в одной из стран СНГ и планирует уехать в Европу.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Блогер Нафосат Оллашукурова покинула Узбекистан, сообщают узбекские СМИ.

"По последней информации, сейчас она находится в одной из стран СНГ и планирует уехать в Европу", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября 2019 года Нафосат Оллашукурова, писавшая в Facebook под ником Shabnam Olloshkurova, была взята под административный арест. Ей вменили различные нарушения, включая мелкое хулиганство и участие в несанкционированном шествии.

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Спустя три дня после ареста блогершу поместили в Региональный областной психоневрологический диспансер в городе Ургенче, однако она была выпущена из больницы 28 декабря 2019 года.