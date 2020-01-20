Экологический рейд: в Бухаре поймали трех браконьеров

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Бухаре поймали трех браконьеров, охотившихся ночью у южных границ государства.
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По данным информационной службы областного управления экологии и защиты окружающей среды, трое мужчин занимались незаконной охотой в Алатском районе Бухарской области - одним из южных приграничных районов республики.
"Правонарушители обнаружены в ходе рейда в первые дни нового года. Ими оказались жители района. Ночью они спустились в природное озеро в пустыне на принадлежащей им резиновой лодке и при свете прожектора охотились на фазана и кроликов", - сообщили Sputnik экологи.
По данным природоохранного ведомства, в отношении мужчин была принята административная мера в соответствии с частью первой статьи 90 Кодекса Республики Узбекистан "Об административной ответственности", а лодка изъята до погашения штрафа.