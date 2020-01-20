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Охота. Архивное фото

Экологический рейд: в Бухаре поймали трех браконьеров

© Flickr / m01229
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200120/13258718/Ekologicheskiy-reyd-v-Bukhare-poymali-trekh-brakonerov.html

Мужчины вышли на охоту ночью. При свете прожектора на резиновой лодке они выслеживали фазанов и кроликов.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Бухаре поймали трех браконьеров, охотившихся ночью у южных границ государства.

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По данным информационной службы областного управления экологии и защиты окружающей среды, трое мужчин занимались незаконной охотой в Алатском районе Бухарской области - одним из южных приграничных районов республики.

"Правонарушители обнаружены в ходе рейда в первые дни нового года. Ими оказались жители района. Ночью они спустились в природное озеро в пустыне на принадлежащей им резиновой лодке и при свете прожектора охотились на фазана и кроликов", - сообщили Sputnik экологи.

По данным природоохранного ведомства, в отношении мужчин была принята административная мера в соответствии с частью первой статьи 90 Кодекса Республики Узбекистан "Об административной ответственности", а лодка изъята до погашения штрафа.

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Теги:
Животные, борьба с браконьерством, Бухара



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