12:12 21 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
На улицах Узбекистана появились кошки с отрезанным ухом: что это значит

На улицах Узбекистана появились кошки с отрезанным ухом: что это значит

Mehr va Oqibat/Facebook
Общество
Получить короткую ссылку
20711
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1326/89/13268903.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13268981/Na-ulitsakh-Uzbekistana-poyavilis-koshki-s-otrezannym-ukhom-chto-eto-znachit.html

Суть нововведения - отметить всех стерелизованных кошек, у которых с этого момента есть условный хозяин, все прививки и даже паспорт.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Узбекистане стартовал проект под названием Cat Cut, во время которого бездомным кошкам отрезают кусочек правого уха, сообщает Общество защиты животных Mehr va Oqibat в Facebook.

Суть нововведения - отметить стерелизованных кошек.

"Ветеринары зачастую делились с нами тем, что кошек приносят на стерилизацию, хотя эту операцию уже проводили и животных вскрывают два, а то и три раза", - рассказывают зоозащитники.

Оказывается, для начала они закупили пробную партию клипс (1000 шт.) и попробовали крепить их на ухе у кошек, однако тест оказался неудачным.

"Ухо долго не заживало, и за животным нужно было ухаживать. Мы отказались от этой идеи и начали поиск нового решения. Наш проект, которому мы дали название Cat Cut успешно стартовал, пробная операция прошла очень успешно, и ухо зажило через 2 дня. Только потом мы продолжили это делать. На сегодня мы обрезали ухо уже 10 бездомным кошкам", - говорится в сообщении.

На улицах Узбекистана появились кошки с отрезанным ухом: что это значит
Mehr va Oqibat/Facebook
На улицах Узбекистана появились кошки с отрезанным ухом: что это значит

Оказалось, что кончики ушей подрезают в Австралии, Великобритании, Италии, Израиле, Турции, Корее, Новой Зеландии, Дании, США и Франции.

"Теперь наша цель - донести до наших хокимиятов, что животные со срезанным кончиком правого уха стерилизованы, привиты и имеют условных владельцев. Это нужно, чтобы представители службы отлова не трогали их, а жители города были спокойны, зная, что таким кошкам сделали прививку от бешенства, стерилизовали и даже выписали паспорт", - заключили в Mehr va Oqibat.

Забота о братьях меньших: в Ташкенте установили еще два котодомика – фото >>

Напомним, в Узбекистане стартовал не так давно проект Mushukkent, который предполагает установку специальных сооружений для нуждающихся животных. На первом этапе проекта котодомики должны быть установлены возле 75 отделений внутренних дел. После этого его география будет расширяться.

Теги:
животные, Животные, Общество защиты животных "Mehr va Oqibat", Узбекистан, Узбекистан, кошки, кошка, коты, кот



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Пожар в Томской области
Страшный пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы - видео
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться