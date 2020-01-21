На улицах Узбекистана появились кошки с отрезанным ухом: что это значит

Суть нововведения - отметить всех стерелизованных кошек, у которых с этого момента есть условный хозяин, все прививки и даже паспорт.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Узбекистане стартовал проект под названием Cat Cut, во время которого бездомным кошкам отрезают кусочек правого уха, сообщает Общество защиты животных Mehr va Oqibat в Facebook.

Суть нововведения - отметить стерелизованных кошек.

"Ветеринары зачастую делились с нами тем, что кошек приносят на стерилизацию, хотя эту операцию уже проводили и животных вскрывают два, а то и три раза", - рассказывают зоозащитники.

Оказывается, для начала они закупили пробную партию клипс (1000 шт.) и попробовали крепить их на ухе у кошек, однако тест оказался неудачным.

"Ухо долго не заживало, и за животным нужно было ухаживать. Мы отказались от этой идеи и начали поиск нового решения. Наш проект, которому мы дали название Cat Cut успешно стартовал, пробная операция прошла очень успешно, и ухо зажило через 2 дня. Только потом мы продолжили это делать. На сегодня мы обрезали ухо уже 10 бездомным кошкам", - говорится в сообщении.

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Оказалось, что кончики ушей подрезают в Австралии, Великобритании, Италии, Израиле, Турции, Корее, Новой Зеландии, Дании, США и Франции.

"Теперь наша цель - донести до наших хокимиятов, что животные со срезанным кончиком правого уха стерилизованы, привиты и имеют условных владельцев. Это нужно, чтобы представители службы отлова не трогали их, а жители города были спокойны, зная, что таким кошкам сделали прививку от бешенства, стерилизовали и даже выписали паспорт", - заключили в Mehr va Oqibat.

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Напомним, в Узбекистане стартовал не так давно проект Mushukkent, который предполагает установку специальных сооружений для нуждающихся животных. На первом этапе проекта котодомики должны быть установлены возле 75 отделений внутренних дел. После этого его география будет расширяться.