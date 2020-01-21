Самое большое количество фудтраков у компании из РФ купили в Узбекистане

В Узбекистан было продано 20 фургонов, в Норвегию - два, в Дубай - четыре, в Иран - пять. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Российская компания EdaNaKolesah продала в Узбекистане 20 фудтраков, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на РБК.

По словам основателя компании Рафаэля Хабирова, в России развитие его бизнеса серьезно тормозит отсутствие закона о выездной торговле. Поэтому предприниматель развивает торговлю прицепами за рубежом — он получил сертификат WMI, дающий право на получение идентификационного номера транспортного средства, и HASP ISO 22000, удостоверяющий соответствие международным требованиям к производству оборудования, контактирующего с пищевой продукцией.

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В другие страны фудтраки идут под брендом MobiTruck.

"В Узбекистан продали больше всего — 20. Для сравнения: в Норвегию продали два фудтрака, в Дубай — четыре, Иран — пять", - говорится в сообщении.

Напомним, с 2019 года в Узбекистане отменено требование о получении разрешения на выездную торговлю.