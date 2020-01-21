Стала известна сумма сборов за выдачу разрешения на оружие в Узбекистане

В документе указаны размеры платы за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на оружие и боеприпасы, срок его действия, переоформление разрешения и выдачу дубликата.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Узбекистане был обнародован проект постановления правительства, который устанавливает размеры сборов за выдачу разрешения на оружие, сообщается на портале.

В частности, в документе указаны размеры платы за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на оружие и боеприпасы, срок его действия, переоформление разрешения и выдачу дубликата.

"Он определен в соответствии с порядком прохождения процедуры выдачи разрешений юридическими лицами, гражданами Республики Узбекистан, лицами без гражданства и иностранными гражданами в сфере оборота оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, размеры сбора могут выглядеть следующим образом:

- разрешение на хранение и ношение гражданского оружия - 100% БРВ (223 тыс. сумов);

- гражданское оружие, наградное оружие, оружие, предназначенное для коллекционирования - 10% БРВ (22,3 тыс. сумов);

- за каждую единицу оружия для самообороны - 15% БРВ (33,45 тыс. сумов).

Напомним, в январе в Telegram-канале ГУВД проводился опрос на вопрос "Как вы считаете, не пора ли ввести административную ответственность за ношение ножей?".

ГУВД предлагает ввести административную ответственность за ношение ножей >>

Подавляющее большинство высказалось за введение ответственности.

В комментариях к опросу горожане напоминают о резонансных случаях поножовщины со смертельным исходом. Есть и те, кто против ответственности. Они считают, что при необходимости использовать в качестве оружия можно любой предмет, а не только нож.