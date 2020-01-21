17:35 21 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
пистолет Макарова

Стала известна сумма сборов за выдачу разрешения на оружие в Узбекистане

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
Получить короткую ссылку
69810
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/775/66/7756635.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13270312/Stala-izvestna-summa-sborov-za-vydachu-razresheniya-na-oruzhie-v-Uzbekistane.html

В документе указаны размеры платы за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на оружие и боеприпасы, срок его действия, переоформление разрешения и выдачу дубликата.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Узбекистане был обнародован проект постановления правительства, который устанавливает размеры сборов за выдачу разрешения на оружие, сообщается на портале.

В частности, в документе указаны размеры платы за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на оружие и боеприпасы, срок его действия, переоформление разрешения и выдачу дубликата.

"Он определен в соответствии с порядком прохождения процедуры выдачи разрешений юридическими лицами, гражданами Республики Узбекистан, лицами без гражданства и иностранными гражданами в сфере оборота оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, размеры сбора могут выглядеть следующим образом:

- разрешение на хранение и ношение гражданского оружия - 100% БРВ (223 тыс. сумов);

- гражданское оружие, наградное оружие, оружие, предназначенное для коллекционирования - 10% БРВ (22,3 тыс. сумов);

- за каждую единицу оружия для самообороны - 15% БРВ (33,45 тыс. сумов).

Напомним, в январе в Telegram-канале ГУВД проводился опрос на вопрос "Как вы считаете, не пора ли ввести административную ответственность за ношение ножей?".

ГУВД предлагает ввести административную ответственность за ношение ножей >>

Подавляющее большинство высказалось за введение ответственности.

В комментариях к опросу горожане напоминают о резонансных случаях поножовщины со смертельным исходом. Есть и те, кто против ответственности. Они считают, что при необходимости использовать в качестве оружия можно любой предмет, а не только нож.

Закон Об оружии в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Закон "Об оружии" в Узбекистане
Теги:
проект, огнестрельное оружие, холодное оружие, оружие, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться