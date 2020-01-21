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Узбекский боец Махмуд Мурадов и его девушка ждут ребенка

Узбекский боец Махмуд Мурадов и его девушка ждут ребенка

Instagram/bagarovamonika
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13270585/Uzbekskiy-boets-Makhmud-Muradov-i-ego-devushka-zhdut-rebenka.html

Также спортсмен раскрыл пол малыша и озвучил имя. Подробности, фото и видео - смотрите в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Узбекский боец Махмуд Мурадов дал интервью местному YouTube-каналу Alter Ego, где рассказал о себе, новых боях и беременности своей возлюбленной.

"Когда-то я ел "Доширак" и зарабатывал 100 долларов, потом 1000 долларов, но уже начал одеваться хорошо и купил автомобиль. Это естественно: человек развивается и хочет все больше и больше. Конечно же, я не показываю всем, что у меня есть. Зачем? Завистников очень много", - рассказывает спортсмен.

По его словам, самая дорогая вещь, которую он купил за все это время, - квартира для родителей.

"Некоторые люди смотрят и думают, что у меня звездная болезнь. Но я всегда стараюсь помогать своим друзьям, с которыми я начинал с низов. Когда у меня не было денег в Чехии - мне помогали ребята из Казахстана. Еще тогда они мне сказали: "Когда у нас не будет денег - ты нам поможешь. Сейчас - мы тебе", - добавил Мурадов.

Также ведущий задал бойцу вопрос, чем чешские девушки отличаются от узбекских (у спортсмена роман с девушкой из Чехии по имени Моника), на что тот ответил: "У моей любимой менталитет хороший. У меня скоро с ней будет ребенок".

Ещё он поделился, что малыша они назовут в честь его мамы - Румья (Мия).

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Публикация от Monika Bagárová (@bagarovamonika)

По его словам, 2019 год - лучший в его жизни. 

"Решились проблемы дома, я подарил родителям квартиру, я жду ребенка, выиграл два боя, все живы-здоровы", - заключил он.

По стопам Хабиба: Махмуд Мурадов начал с победы карьеру в UFC >>

Напомним, бывший боец MMA Махмуд Мурадов выступает на ринге с 2012 года, одержав 21 победу в 27 поединках. В середине сентября он подписал контракт с UFC, став первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

Теги:
видеоролик, Видео, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, интервью, Спортсмен, спорт



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