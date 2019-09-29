По стопам Хабиба: Махмуд Мурадов начал с победы карьеру в UFC

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанец Махмуд Мурадов победоносно дебютировал в UFC. В первом бою против представителя Италии Алессио Ди Кирико он одержал победу во всех трех раундах.
На своей страницев в Instagram Мурадов, которого сразу же окрестили узбекским Хабибом Нурмагомедовым, не скрывает радости и благодарит поклонников за поддержку. На фото после оглашения результата поединка Хамхмуд стоит с двумя поднятыми вверх флагами - узбекским и чешским. Спортсмен уже долгое время живет и тренируется в Чехии, считая эту страну своим вторым домом.
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