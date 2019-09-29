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По стопам Хабиба: Махмуд Мурадов начал с победы карьеру в UFC

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Спорт
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Узбекский боец провел свой дебютный поединок в Копенгагене против итальянца Алессио Ди Кирико и одержал уверенную победу.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанец Махмуд Мурадов победоносно дебютировал в UFC. В первом бою против представителя Италии  Алессио Ди Кирико он одержал победу во всех трех раундах.

На своей страницев в Instagram Мурадов, которого сразу же окрестили узбекским Хабибом Нурмагомедовым, не скрывает радости и благодарит поклонников за поддержку. На фото после оглашения результата поединка Хамхмуд стоит с двумя поднятыми вверх флагами - узбекским и чешским. Спортсмен уже долгое время живет и тренируется в Чехии, считая эту страну своим вторым домом.

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Публикация от ☝First MMA Management ® (@first_mma_management)

После боя спортсмен заметил, что не смог показать себя на все 100%, так как на подготовку у него было слишком мало времени, но вопреки этому сумел добиться нужного результата.
Бывший боец MMA Махмуд Мурадов выступает на ринге с 2012 года, одержав 21 победу в 27 поединках. В середине сентября он подписал контракт с UFC, став первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.



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