17:35 21 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото

Жители ряда столичных районов временно останутся без отопления

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
497 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/08/31/083127.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13270750/Zhiteli-ryada-stolichnykh-rayonov-vremenno-ostanutsya-bez-otopleniya.html

ГУП "Тошиссиккуввати" проинформировало жителей Чиланзарского, Олмазарского и Шайхонтохурского районов об отключении горячего водоснабжения и отопления у потребителей.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. На Telegram-канале городского хокимията сегодня появилось сообщение о том, что в течение дня в трех районах будут отсутствовать горячее водоснабжение и отопление.

Кто теперь ответственен за отопление в Ташкенте >>

Отключение коснется потребителей, проживающих в массивах "Гулистон" и "Алгоритм" Чиланзарского района, "Себзор", "Северный Олмазор", "Тахтапул", а также в Ц-12,15,17 и 18-м кварталах Шайхонтохурского и Олмазарского районов.

Это связано с работами по устранению повреждения на магистральных тепловых сетях на улице Заргарлик в Чиланзарском районе и на площади "Жомий" в Олмазарском районе.

ГУП "Тошиссиккуввати" приносит извинения потребителям за причиненные неудобства.

Теги:
отключение воды, Хокимият Ташкента, горячая вода, отопление



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Напоминание о былой независимости: что стало с Игналинской АЭС после закрытия
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться