Жители ряда столичных районов временно останутся без отопления

ГУП "Тошиссиккуввати" проинформировало жителей Чиланзарского, Олмазарского и Шайхонтохурского районов об отключении горячего водоснабжения и отопления у потребителей.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. На Telegram-канале городского хокимията сегодня появилось сообщение о том, что в течение дня в трех районах будут отсутствовать горячее водоснабжение и отопление.

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Отключение коснется потребителей, проживающих в массивах "Гулистон" и "Алгоритм" Чиланзарского района, "Себзор", "Северный Олмазор", "Тахтапул", а также в Ц-12,15,17 и 18-м кварталах Шайхонтохурского и Олмазарского районов.

Это связано с работами по устранению повреждения на магистральных тепловых сетях на улице Заргарлик в Чиланзарском районе и на площади "Жомий" в Олмазарском районе.

ГУП "Тошиссиккуввати" приносит извинения потребителям за причиненные неудобства.