Кто теперь ответственен за отопление в Ташкенте

Теперь хокимы районов на своей территории несут ответственность за бесперебойное снабжение населения тепловой энергией и горячей водой.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Теперь в Ташкенте хоким будет нести персональную ответственность за плохое отопление в столице, сообщается в новом указе президента, пишет УзА.

Итак, теперь хокимы районов на своей территории несут ответственность за:

– бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и горячей водой,

– содействие в обеспечении полноты и своевременности платежей за тепловую энергию и горячую воду на основании показаний внутриквартирных приборов учета, нормативных объемов потребления и размеров отапливаемой площади квартиры, а также сокращении задолженности потребителей;

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– обеспечение контроля за состоянием, эксплуатацией и ремонтным обслуживанием объектов системы теплоснабжения; – организацию замены и установки приборов учета тепловой энергии и горячей воды, а также их опломбировку предприятиями теплоснабжения;

– выявление, пресечение и предупреждение фактов незаконного пользования тепловой энергией и горячей водой;

Более того, с отопительного сезона 2020-2021 годов Узбекистан перейдет на новую систему оплаты теплоснабжения.

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Расчеты за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода (платить нужно будет не весь год, а только в то время, когда включается отопление).

Напомним, в Узбекистане предложили установить новый порядок системы оплаты за отопление с 1 января 2020 года еще в начале ноября.

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Министерству финансов совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и города Ташкента при формировании параметров бюджета на 2020 год поручат предусмотреть необходимые средства для покрытия убытков, возникающих в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения.