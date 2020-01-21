В ШОС готовы противостоять коронавирусу из Китая

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik, Лев Рыжков. По словам спецпредставителя РФ в ШОС, механизмы противодействия эпидемии есть.

"Службы, отвечающие за санитарно-эпидемиологическое благополучие, тесно взаимодействуют, - отметил Бахтиер Хакимов. – Необходимые контакты возобновлены и постоянно поддерживаются. Есть планы совместной работы. На сегодняшний день совместная работа ведомств происходит в режиме обмена информацией и совместного изучения проблемы. Но, если понадобится, мы будем задействовать и все остальные механизмы".

В ШОС отработан механизм по борьбе с распространением вирусных заболеваний, заверил представитель РФ в организации и привел в пример профилактику кори.

В состав ШОС на данный момент входят Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Индия и Пакистан.

Новую, неизвестную разновидность коронавируса впервые зарегистрировали в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Симптомы заболевания – высокая температура, сопровождающаяся кашлем и одышкой. Появились первые жертвы нового заболевания. На сегодняшний день зафиксировано шесть смертельных случаев. В настоящее время известно о 227 больных, из которых 51 человек находится в тяжелом состоянии и 12 человек – в критическом. Также сообщается о 25 выздоровевших. Многие из первых заболевших имели отношение к местному рынку морепродуктов.

Новый коронавирус - возбудитель заболевания – получил наименование 2019-nCov. Случаи заболевания уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти РФ и Казахстана уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в город Ухань.

В среду пройдет экстренное заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, посвященного вспышке коронавируса в Китае.

Коронавирусы известны с 1965 года. Они вызывают как обычные простуды, так и особо тяжкие респираторные заболевания (в частности, атипичную пневмонию), а также острое воспаление желудочно-кишечного тракта. Смертельные исходы вызывают разновидности вирусов, вызывающие тяжелые острые респираторные синдромы. В этих случаях летальные исходы возникают у 38% заболевших.