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Проведение исследования в лаборатории

В ШОС готовы противостоять коронавирусу из Китая

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13273600/V-ShOS-gotovy-protivostoyat-koronavirusu-iz-Kitaya.html

Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества, Бахтиер Хакимов рассказал Sputnik о взаимодействии санитарно-эпидемиологических органов стран объединения.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik, Лев Рыжков. По словам спецпредставителя РФ в ШОС, механизмы противодействия эпидемии есть.

"Службы, отвечающие за санитарно-эпидемиологическое благополучие, тесно взаимодействуют, - отметил Бахтиер Хакимов. – Необходимые контакты возобновлены и постоянно поддерживаются. Есть планы совместной работы. На сегодняшний день совместная работа ведомств происходит в режиме обмена информацией и совместного изучения проблемы. Но, если понадобится, мы будем задействовать и все остальные механизмы".

В ШОС отработан механизм по борьбе с распространением вирусных заболеваний, заверил представитель РФ в организации и привел в пример профилактику кори.

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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В состав ШОС на данный момент входят Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Индия и Пакистан.

Новую, неизвестную разновидность коронавируса впервые зарегистрировали в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Симптомы заболевания – высокая температура, сопровождающаяся кашлем и одышкой. Появились первые жертвы нового заболевания. На сегодняшний день зафиксировано шесть смертельных случаев. В настоящее время известно о 227 больных, из которых 51 человек находится в тяжелом состоянии и 12 человек – в критическом. Также сообщается о 25 выздоровевших. Многие из первых заболевших имели отношение к местному рынку морепродуктов.

Новый коронавирус - возбудитель заболевания – получил наименование 2019-nCov. Случаи заболевания уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти РФ и Казахстана уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в город Ухань.

В вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
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В среду пройдет экстренное заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, посвященного вспышке коронавируса в Китае.

Коронавирусы известны с 1965 года. Они вызывают как обычные простуды, так и особо тяжкие респираторные заболевания (в частности, атипичную пневмонию), а также острое воспаление желудочно-кишечного тракта. Смертельные исходы вызывают разновидности вирусов, вызывающие тяжелые острые респираторные синдромы. В этих случаях летальные  исходы возникают у 38% заболевших.

Теги:
Китай, вирус, ШОС



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