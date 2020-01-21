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Исследование крови на инфекции

Узбекистан принимает меры против проникновения в страну коронавируса из Китая

Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200121/13274469/Uzbekistan-prinimaet-mery-protiv-proniknoveniya-v-stranu-koronavirusa-iz-Kitaya.html

По состоянию на 20 января, в Китае зарегистрирован 291 случай заражения новым типом коронавируса, пять из них — в Пекине. Шесть человек умерли. Вирус уже распространился и за пределы страны.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана рассказали, какие меры принимаются совместно с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия для того, чтобы в страну не проник новый коронавирус из Китая.

Так, на приграничных территориях особое внимание уделяется качественному медико-санитарному осмотру людей, проходящих через санитарно-карантинные пункты.

Больных с пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями изолируют и госпитализируют.

В стране обеспечивается готовность лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных с подозрением на грипп, острые респираторные инфекции (ОРИ) и пневмонию. Также создан резерв лекарств и дезинфекционных средств.

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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"При обнаружении среди пассажиров, прибывших из КНР, больных с подозрением на тяжелые виды гриппа, ОРИ и пневмонию организуется взятие образцов для лабораторных анализов. С целью повышения уровня знаний летчиков, бортпроводников и проводников железных дорог с участием специалистов проводятся разъяснительные работы", — отметили в Минздраве.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в стране зарегистрирован 291 случай заражения, пять из них — в Пекине. Шесть человек умерли. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус, Эпидемия, Китай



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