Тела погибших под Томском узбекистанцев отправят на родину после экспертиз

По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, все необходимые процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Вопрос об отправке на родину тел узбекистанцев, погибших при пожаре в поселке Причулымский в Томской области, будет решен только после проведения необходимых экспертиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону.

"Еще рано говорить (об отправке на родину. — Прим. ред.). Должна быть проведена генотипическая экспертиза, как минимум после изъятия образцов тела можно будет отправить на родину", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все необходимые процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки, возможно, уже на этой неделе.

Представитель СК пояснил, что сейчас погибшими считаются люди , список которых представили выжившие при пожаре работники компании по переработке древесины. Документально идентифицировать их личности в связи с тем, что тела сильно обгорели, возможно только путем проведения генотипических экспертиз. Для этого необходимо взять биологические материалы погибших и их ближайших родственников.

"Будут установлены родственники, у них будут изъяты образцы крови для производства генотипической экспертизы, и по ДНК будут устанавливать личность каждого погибшего", — пояснил собеседник агентства.

В Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске сообщили, что вопрос с транспортировкой тел погибших на родину будет решен после документального установления их личностей на основе экспертиз. Для отправки тел ожидается прибытие самолета из Узбекистана.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, члены которой, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.