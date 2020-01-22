Тела погибших под Томском узбекистанцев отправят на родину после экспертиз

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Вопрос об отправке на родину тел узбекистанцев, погибших при пожаре в поселке Причулымский в Томской области, будет решен только после проведения необходимых экспертиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону.
"Еще рано говорить (об отправке на родину. — Прим. ред.). Должна быть проведена генотипическая экспертиза, как минимум после изъятия образцов тела можно будет отправить на родину", — сказал собеседник агентства.
По его словам, все необходимые процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки, возможно, уже на этой неделе.погибшими считаются люди, список которых представили выжившие при пожаре работники компании по переработке древесины. Документально идентифицировать их личности в связи с тем, что тела сильно обгорели, возможно только путем проведения генотипических экспертиз. Для этого необходимо взять биологические материалы погибших и их ближайших родственников.
"Будут установлены родственники, у них будут изъяты образцы крови для производства генотипической экспертизы, и по ДНК будут устанавливать личность каждого погибшего", — пояснил собеседник агентства.
В Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске сообщили, что вопрос с транспортировкой тел погибших на родину будет решен после документального установления их личностей на основе экспертиз. Для отправки тел ожидается прибытие самолета из Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.
В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, члены которой, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.