14:27 22 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ

Тела погибших под Томском узбекистанцев отправят на родину после экспертиз

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (12)
32 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/132/03/1320386.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13277964/Tela-pogibshikh-pod-Tomskom-uzbekistantsev-otpravyat-na-rodinu-posle-ekspertiz.html

По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, все необходимые процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Вопрос об отправке на родину тел узбекистанцев, погибших при пожаре в поселке Причулымский в Томской области, будет решен только после проведения необходимых экспертиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону.

"Еще рано говорить (об отправке на родину. — Прим. ред.). Должна быть проведена генотипическая экспертиза, как минимум после изъятия образцов тела можно будет отправить на родину", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все необходимые процедуры планируется провести в максимально сжатые сроки, возможно, уже на этой неделе.

Следователи на месте пожара в Томской области, где погибли узбекистанцы
СК РФ
Осталось только пепелище: видео с места пожара в Томской области
Представитель СК пояснил, что сейчас погибшими считаются люди, список которых представили выжившие при пожаре работники компании по переработке древесины. Документально идентифицировать их личности в связи с тем, что тела сильно обгорели, возможно только путем проведения генотипических экспертиз. Для этого необходимо взять биологические материалы погибших и их ближайших родственников.

"Будут установлены родственники, у них будут изъяты образцы крови для производства генотипической экспертизы, и по ДНК будут устанавливать личность каждого погибшего", — пояснил собеседник агентства.

В Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске сообщили, что вопрос с транспортировкой тел погибших на родину будет решен после документального установления их личностей на основе экспертиз. Для отправки тел ожидается прибытие самолета из Узбекистана.

Свечи
© CC0 / pixabay
Власти Узбекистана окажут помощь родным погибших при пожаре под Томском
Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, члены которой, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (12)
Теги:
следствие, Следственный комитет РФ, Узбекистан, Узбекистанцы, смерть, Россия, Томская область, экспертиза, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
Меркель потеряла Путина на совместной фотосессии
Политический казус: Меркель "потеряла" Путина во время фотоссесии
Как изменился парламент Узбекистана после выборов
Обновился и "повзрослел": как изменился парламент Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться