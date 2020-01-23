В Юнусабадском районе несколько кварталов остались без отопления

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Замхокима объяснил, почему Ташкенту нужны ночные клубы По мнению Шукурова Элбека, клубы помогают развивать туризм в республике и получать доходы, поэтому ограничений на деятельность не будет. 140

В Ташкенте в одном из детских садов произошел пожар Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, в которой прозвучало о том, что загорелось здание Ташкентского международного Вестминстерского университета. 11