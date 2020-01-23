В Юнусабадском районе несколько кварталов остались без отопления

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Несколько кварталов Юнусабадского района остались сегодня, 23 января, без отопления из-за аварии, информирует "Теплоэнерго".
"23 января возникла неисправность в трубах теплоснабжения на улицах Уч кахрамон и Юнус ота Юнусабадского района. Поэтому в данный момент потребители, проживающие в 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19-м кварталах Юнусабадского района, временно отключены от теплоснабжения", - говорится в сообщении.
По последней информации, неисправность уже устраняется, а также привлечены необходимая техника и специалисты.