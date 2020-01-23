13:00 23 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Радиатор центрального отопления в квартире

В Юнусабадском районе несколько кварталов остались без отопления

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
7010
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/81/95/819515.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13284528/V-Yunusabadskom-rayone-neskolko-kvartalov-ostalis-bez-otopleniya.html

Потребители, проживающие в 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19-м кварталах Юнусабадского района, временно отключены от теплоснабжения.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Несколько кварталов Юнусабадского района остались сегодня, 23 января, без отопления из-за аварии, информирует "Теплоэнерго".

"23 января возникла неисправность в трубах теплоснабжения на улицах Уч кахрамон и Юнус ота Юнусабадского района. Поэтому в данный момент потребители, проживающие в 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19-м кварталах Юнусабадского района, временно отключены от теплоснабжения", - говорится в сообщении.

По последней информации, неисправность уже устраняется, а также привлечены необходимая техника и специалисты.

Теги:
отопление, теплоснабжение, Таштеплоэнерго, тепло, Юнусабадский район, Юнусабад, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Работа консульства Узбекистана в Москве
В Москве открылся консульский отдел посольства Узбекистана в РФ
Гаспарян: Новое правительство России: чего ждать?
"Театр комедии": Гаспарян о реакции оппозиции на смену правительства РФ
Как изменился парламент Узбекистана после выборов
Обновился и "повзрослел": как изменился парламент Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться