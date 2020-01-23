Известный российский вуз откроет в Узбекистане институт инженерной подготовки

Представители Горного университета и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Санкт-Петербургский горный университет планирует открыть в Узбекистане институт начальной инженерной подготовки, сообщили в городском комитете по науке и высшей школе.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко и заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов предварительно договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.

"Начальная подготовка в этом институте могла бы проходить в течение двух лет и включать в себя знакомство с инженерными специальностями, а также изучение русского и английского языков. После окончания учебного заведения его выпускники должны иметь возможность перевестись на третий курс российских и зарубежных вузов-партнеров, у которых нет филиалов в Узбекистане. В том числе, в Горный университет", — отметил Владимир Литвиненко.

По словам Узокбоя Бегимкулова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу превратить республику в образовательный центр в Средней Азии. И совместная работа над созданием института начальной инженерной подготовки станет значительным вкладом в достижение этой цели.

Участники встречи договорились, что продолжат обсуждение перспектив создания института начальной инженерной подготовки на Российско-Узбекском образовательном форуме, который состоится в Москве в начале февраля.

В настоящее время в республике действуют филиалы девяти российских вузов — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, МГИМО, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева и Национального исследовательского университета "МЭИ".