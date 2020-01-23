19:58 23 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Студенты в аудитории

Известный российский вуз откроет в Узбекистане институт инженерной подготовки

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/186/74/1867484.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13288522/Peterburgskiy-Gornyy-universitet-otkroet-v-Uzbekistane-institut-inzhenernoy-podgotovki.html

Представители Горного университета и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Санкт-Петербургский горный университет планирует открыть в Узбекистане институт начальной инженерной подготовки, сообщили в городском комитете по науке и высшей школе.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко и заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов предварительно договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.

"Начальная подготовка в этом институте могла бы проходить в течение двух лет и включать в себя знакомство с инженерными специальностями, а также изучение русского и английского языков. После окончания учебного заведения его выпускники должны иметь возможность перевестись на третий курс российских и зарубежных вузов-партнеров, у которых нет филиалов в Узбекистане. В том числе, в Горный университет", — отметил Владимир Литвиненко.

По словам Узокбоя Бегимкулова, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу превратить республику в образовательный центр в Средней Азии. И совместная работа над созданием института начальной инженерной подготовки станет значительным вкладом в достижение этой цели.

Воронов Владимир
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Воронов: Горный университет намерен открыть представительство в Узбекистане
Участники встречи договорились, что продолжат обсуждение перспектив создания института начальной инженерной подготовки на Российско-Узбекском образовательном форуме, который состоится в Москве в начале февраля.

В настоящее время в республике действуют филиалы девяти российских вузов — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, МГИМО, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева и Национального исследовательского университета "МЭИ".

Теги:
Узбекистан, институт, Образование, Санкт-Петербургский горный университет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
В Москве открылся консульский отдел посольства Узбекистана в РФ
Как работает в Москве консульский отдел при посольстве РУз — видеоэкскурсия
Голосование депутатов за кандидатуры министров
Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться