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В Узбекистане вдвое увеличат количество госгрантов на обучение — Мирзиёев

Facebook / Inha University in Tashkent
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13291440/V-Uzbekistane-vdvoe-uvelichat-kolichestvo-gosgrantov-na-obuchenie--Mirziev.html

Выступая с посланием парламенту Узбекистана, Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание сфере образования и науки.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент распорядился в два раза увеличить количество образовательных государственных грантов. Об этом глава государства заявил в своем послании парламентариям.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил создать отдельную комиссию по отбору кандидатов на получение грантов среди девушек. Данным вопросом, в частности, займется и Комитет женщин. 

Помимо этого, предполагается вдвое сократить количество предметов, не имеющих прямого отношения к профильной специальности. Сейчас такая доля дисциплин превышает 30% от учебного курса.

Обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису
Пресс-служба президента Узбекистана
2020-й объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики
Говоря о реорганизации высших учебных заведений, президент подчеркнул, что в 2020 году десять вузов будут переведены на самообеспечение, а еще пять отобраны для того, чтобы вместе с иностранными экспертами трансформировать их с учетом мирового опыта.

Для повышения квалификации ученых и преподавателей за счет государства более 700 человек направят за границу для проведения исследования и прохождения курсов.

Эти реформы будут проведены в рамках Года науки, просвещения и цифровой экономики. Именно под этим лозунгом пройдет 2020-й.  

Теги:
Узбекистан, Наука, Образование, Шавкат Мирзиёев



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