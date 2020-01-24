В Узбекистане вдвое увеличат количество госгрантов на обучение — Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент распорядился в два раза увеличить количество образовательных государственных грантов. Об этом глава государства заявил в своем послании парламентариям.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил создать отдельную комиссию по отбору кандидатов на получение грантов среди девушек. Данным вопросом, в частности, займется и Комитет женщин.
Помимо этого, предполагается вдвое сократить количество предметов, не имеющих прямого отношения к профильной специальности. Сейчас такая доля дисциплин превышает 30% от учебного курса.
Для повышения квалификации ученых и преподавателей за счет государства более 700 человек направят за границу для проведения исследования и прохождения курсов.
Эти реформы будут проведены в рамках Года науки, просвещения и цифровой экономики. Именно под этим лозунгом пройдет 2020-й.