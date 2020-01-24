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Молодёжь Узбекистана

В республике реализуют программу "Молодежь Узбекистана-2025"

Министерство юстиции Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Такое поручение в ходе послания парламенту дал президент страны Шавкат Мирзиёев, обративший особое внимание на него руководителей на местах.

ТАШКЕНТ. 24 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить и реализовать программу "Молодежь Узбекистана-2025".

Она подразумевает всестороннюю поддержку молодежи не только в сфере образования, культуры и спорта, но и в предпринимательской и общественной деятельности.

Так, пилотный проект уже реализуется в Республике Каракалпакстан. По словам главы государства, программа уже хорошо себя зарекомендовала, а местная молодежь активно проявляет себя в различных сферах жизни.

"В этих условиях нам главное - не мешать им реализовывать свои начинания, а, напротив, поддерживать и оказывать всестороннюю помощь. Особенно это важно на местах", — сказал президент.

Напомним, в своем послании парламенту страны Шавкат Мирзиёев объявил 2020-й Годом науки, просвещения и развития цифровой экономики.

 




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