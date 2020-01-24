Планируется создать Общественную палату Узбекистана

Глава государства Шавкат Мирзиёев в своем послании к парламентариям объявил о необходимости создания в стране новой структуры.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В обращении к парламентариям президент Шавкат Мирзиёев затронул задачи по созданию всесторонне продуманной и эффективной системы управления, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь хокимы как минимум раз в год должны информировать СМИ и общественность об исполнении в своем регионе целевых параметров и индикаторов, определенных в указах, постановлениях, концепциях и стратегиях.

Для усиления контроля, установления более тесного взаимодействия между государством и народом глава государства предложил создать Общественную палату Республики Узбекистан.

В эти минуты продолжается послание руководителя республики к парламенту страны.