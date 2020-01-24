Международный форум-фестиваль "Дружба" пройдет в Узбекистане 30 июля

На повестке дня всегда должны стоять вопросы доведения до широкой общественности истинно гуманистической сути исламской религии, провозглашающей ценности мира, дружбы и согласия.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису затронул вопросы укрепления межнационального согласия и развития международного сотрудничества.

"Предлагаю в связи с Международным днем дружбы, который отмечается 30 июля, провести в нашей стране первую Неделю дружбы и Международный форум-фестиваль "Дружба".

На повестке дня всегда должны стоять вопросы доведения до широкой общественности истинно гуманистической сути исламской религии, провозглашающей ценности мира, дружбы и согласия, утверждения в нашей жизни благородной идеи "Просвещение – против невежества".

В этом году будут организованы международные научно-практические конференции и другие мероприятия по тематике религиозной толерантности, а также посвященные жизни и научному наследию великого ученого-мухадиса Имама Бухари, выдающегося теолога Абу Мансура Мотуриди и продолжателя его дела Абу Муина Насафи.

Мирзиёев призвал чиновников и парламентариев привиться "вакциной честности" >>

Предстоит большая работа по реконструкции мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде на основе уникального проекта.

В то же время нам следует провести на высоком организационном уровне 700-летие со дня рождения великого мыслителя Бахоуддина Накшбанда.