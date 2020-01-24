16:08 24 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Славянский базар в РЦНК в Ташкенте — праздник дружбы народов

Международный форум-фестиваль "Дружба" пройдет в Узбекистане 30 июля

Россотрудничество
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1329/29/13292929.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200124/13292956/Mezhdunarodnyy-forum-festival-Druzhba-proydet-v-Uzbekistane-30-iyulya.html

На повестке дня всегда должны стоять вопросы доведения до широкой общественности истинно гуманистической сути исламской религии, провозглашающей ценности мира, дружбы и согласия.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису затронул вопросы укрепления межнационального согласия и развития международного сотрудничества.

Журналисты во время освещения парламентских выборов в Узбекистане
Международный пресс-клуб
Шавкат Мирзиёев: я и впредь буду поддерживать профессиональных журналистов

"Предлагаю в связи с Международным днем дружбы, который отмечается 30 июля, провести в нашей стране первую Неделю дружбы и Международный форум-фестиваль "Дружба".

На повестке дня всегда должны стоять вопросы доведения до широкой общественности истинно гуманистической сути исламской религии, провозглашающей ценности мира, дружбы и согласия, утверждения в нашей жизни благородной идеи "Просвещение – против невежества".

В этом году будут организованы международные научно-практические конференции и другие мероприятия по тематике религиозной толерантности, а также посвященные жизни и научному наследию великого ученого-мухадиса Имама Бухари, выдающегося теолога Абу Мансура Мотуриди и продолжателя его дела Абу Муина Насафи.

Мирзиёев призвал чиновников и парламентариев привиться "вакциной честности" >>

Предстоит большая работа по реконструкции мемориального комплекса Имама Бухари в Самарканде на основе уникального проекта.

В то же время нам следует провести на высоком организационном уровне 700-летие со дня рождения великого мыслителя Бахоуддина Накшбанда.

 

Теги:
Узбекистан, Парламент, послание, Шавкат Мирзиёев, президент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Биологическая угроза: что известно о новом коронавирусе из Китая — видео
Голосование депутатов за кандидатуры министров
Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться