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В МИДе опровергли случаи заражения коронавирусом в Узбекистане

Рамиз Бахтияров
Общество
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Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса во всем мире увеличилось до 1287 человек, подтвержден 41 смертельный случай.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на очередном заседании международного пресс-клуба заявил, что в стране зафиксировали два случая подозрения на коронавирус. Но в обоих случаях подозрения не подтвердились, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Двоих человек с температурой выявили в аэропорту. Два-три дня их проверяли. Ничего не обнаружили. Это был не коронавирус," – заявил Камилов.

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Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса во всем мире увеличилось до 1287 человек, подтвержден 41 смертельный случай.

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© Sputnik / Михаил Киреев
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Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что коронавирус убил еще 15 человек в провинции Хубэй, где началась вспышка.

Подавляющее большинство случаев заболевания и все подтвержденные случаи смерти зафиксированы в Китае, но вирус был также обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции и Соединенных Штатах.

Теги:
заболевания, МИД Узбекистана, Китай, коронавирус



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