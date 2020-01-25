В МИДе опровергли случаи заражения коронавирусом в Узбекистане

Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса во всем мире увеличилось до 1287 человек, подтвержден 41 смертельный случай.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на очередном заседании международного пресс-клуба заявил, что в стране зафиксировали два случая подозрения на коронавирус. Но в обоих случаях подозрения не подтвердились, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Двоих человек с температурой выявили в аэропорту. Два-три дня их проверяли. Ничего не обнаружили. Это был не коронавирус," – заявил Камилов.

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Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса во всем мире увеличилось до 1287 человек, подтвержден 41 смертельный случай.

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что коронавирус убил еще 15 человек в провинции Хубэй, где началась вспышка.

Подавляющее большинство случаев заболевания и все подтвержденные случаи смерти зафиксированы в Китае, но вирус был также обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции и Соединенных Штатах.