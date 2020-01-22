В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу, у въезжающих дистанционно измеряют температуру тела, проводят анкетирование.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. У российских ученых есть базовые заготовки для создания вакцины от коронавируса, распространившегося в Китае, сообщила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Разработка вакцины — это достаточно длительный процесс, решение о разработке вакцины основывается на тех рисках и необходимости, которые диктуются текущей ситуацией. На сегодняшний день мы будем оценивать и основываться на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения", — сказала она журналистам.

Ежлова также добавила, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу, у въезжающих дистанционно измеряют температуру тела, проводят анкетирование.

По словам главы департамента, сегодня собирается комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, чтобы оценить ситуацию.

Специалисты должны решить, нужно ли поднимать или снижать уровень риска и какие дополнительные рекомендации можно дать всем странам. Ежлова подчеркнула, что во встрече участвуют эксперты Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что в России сейчас нет случаев госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря в Китае сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов.

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Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражения выявили в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Пекин официально подтвердил, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, общее число заразившихся в КНР увеличилось до 473 человек. Ранее сообщалось о 440 заболевших и девяти умерших.

Ранее мы писали о том, что по сообщениям СМИ, в Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что больной с симптомами респираторной инфекции был выявлен при проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через границу. Однако, после проведения лабораторных исследований выяснилось, что заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа A H1N1, который активно циркулирует среди населения в зимний сезон.