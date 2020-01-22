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Сотрудница лаборатории

В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса

© Sputnik / Леван Авлабрели
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200122/13282107/V-Rossii-est-zagotovki-dlya-sozdaniya-vaktsiny-ot-novogo-koronavirusa.html

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу, у въезжающих дистанционно измеряют температуру тела, проводят анкетирование.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. У российских ученых есть базовые заготовки для создания вакцины от коронавируса, распространившегося в Китае, сообщила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Разработка вакцины — это достаточно длительный процесс, решение о разработке вакцины основывается на тех рисках и необходимости, которые диктуются текущей ситуацией. На сегодняшний день мы будем оценивать и основываться на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения", — сказала она журналистам.

Ежлова также добавила, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу, у въезжающих дистанционно измеряют температуру тела, проводят анкетирование.

Медик в защитном костюме. Иллюстративное фото.
© Flickr / DFID - UK Department for International Development
Число заболевших растет: коронавирус из Китая проник в США

По словам главы департамента, сегодня собирается комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, чтобы оценить ситуацию.

Специалисты должны решить, нужно ли поднимать или снижать уровень риска и какие дополнительные рекомендации можно дать всем странам. Ежлова подчеркнула, что во встрече участвуют эксперты Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что в России сейчас нет случаев госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря в Китае сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов.

Узбекистан принимает меры против проникновения в страну коронавируса из Китая >>

Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражения выявили в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Пекин официально подтвердил, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, общее число заразившихся в КНР увеличилось до 473 человек. Ранее сообщалось о 440 заболевших и девяти умерших.

Ранее мы писали о том, что по сообщениям СМИ, в Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что больной с симптомами респираторной инфекции был выявлен при проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через границу. Однако, после проведения лабораторных исследований выяснилось, что заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа A H1N1, который активно циркулирует среди населения в зимний сезон.

Теги:
коронавирус, Китай, Россия



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