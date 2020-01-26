Никто из узбекистанцев в результате землетрясения в Турции не пострадал - МИД

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло накануне. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сивридже провинции Элязыг. Число погибших достигло 20 человек, 1015 получили ранения.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Узбекистанцев среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Элязыг нет, сообщает МИД республики.

"Cреди жертв и пострадавших 24 января 2020 года в результате сильного землетрясения на востоке Турции граждане Узбекистана не числятся", - говорится в сообщении.

Посольство и Генконсульство Узбекистана в Стамбуле держат ситуацию на контроле.

В МИДе также напомнили, что граждане республики, находящиеся на территории Турции, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана Анкаре по телефонам: +90 312-441-17-46, +90 312-441-38-71/72.

Также узбекистанцы могут обратиться в генконсульство республики в Стамбуле по телефонам: +90 212-323-20-37, +90 212-229-00-75.