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Никто из узбекистанцев в результате землетрясения в Турции не пострадал - МИД

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло накануне. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сивридже провинции Элязыг. Число погибших достигло 20 человек, 1015 получили ранения.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Узбекистанцев среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Элязыг нет, сообщает МИД республики.

"Cреди жертв и пострадавших 24 января 2020 года в результате сильного землетрясения на востоке Турции граждане Узбекистана не числятся", - говорится в сообщении.

Посольство и Генконсульство Узбекистана в Стамбуле держат ситуацию на контроле.

Последствия землетрясения
AP Photo / Visar Kryeziu
В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла

В МИДе также напомнили, что граждане республики, находящиеся на территории Турции, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана Анкаре по телефонам: +90 312-441-17-46, +90 312-441-38-71/72.

Также узбекистанцы могут обратиться в генконсульство республики в Стамбуле по телефонам: +90 212-323-20-37, +90 212-229-00-75.

Теги:
землетрясение, Турция, МИД Узбекистана



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