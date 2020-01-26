Тела узбекистанцев, погибших в пожаре под Томском, доставлены на родину

В Ташкент были доставлены десять тел. Тела оставшихся двух погибших будут направлены по результатам анализа ДНК.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Тела десяти из 12 погибших при пожаре в Томской области граждан Узбекистана доставлены на родину. Об этом сообщает МИД республики.

"26 января утром рейсом HY-668 в Ташкент рабочей группой в составе представителей МИД, МВД, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции доставлены тела десяти граждан Узбекистана, погибших при возгорании деревянного дома, расположенного в поселке Причулымский Асинского района Томской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тела оставшихся двух погибших граждан Узбекистана будут направлены по результатам анализа ДНК.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Директор лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд", в котором работали погибшие граждане Узбекистана, уже задержан.