19:11 27 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV

Узбекистанцам посоветовали не выезжать за границу из-за нового коронавируса

REUTERS/Carlos Osorio
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (27)
227 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1331/07/13310714.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13310995/Uzbekistantsam-posovetovali-ne-vyezzhat-za-granitsu-iz-za-novogo-koronavirusa.html

В Минздраве республики отметили: коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней, что вызывает серьезную обеспокоенность.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Глава Министерства здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рекомендовал гражданам временно не посещать без необходимости Китай и другие страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Михаил Киреев
В Узбекистане усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, в самой КНР заразилось более 2,4 тысячи. Скончалось свыше 80 пациентов. Вирус уже распространился и за пределы Китая.

"Сложная эпидемическая ситуация, возникшая в связи с распространением коронавируса, приобретает опасный характер в мировом масштабе, — сказал Шадманов. — Узбекистан принимает все необходимые меры против этой эпидемии. В частности, усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения. Проводится медицинский осмотр граждан, возвращающихся из Китая. Но это не гарантирует полную безопасность. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней, что вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому я советую нашим гражданам временно без необходимости не ездить в Китай и другие страны".

Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано не отправлять туристов в КНР до стабилизации ситуации.

При этом министр отметил, что в Узбекистане случаев завоза из Китая или других стран коронавируса 2019-nCoV зафиксировано не было.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (27)
Теги:
смерть, болезнь, вирус, здоровье, коронавирус, Китай, Узбекистан, Узбекистанцы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Билли Айлиш
"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото
Как тебе такое, Илон Маск?! Новогодний танкодром, парк Сокольники
Зимние забавы: в московском парке сдают напрокат Т-34
Новый состав правительства Узбекистана
Новые министры — как изменилось правительство Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться