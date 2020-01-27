Узбекистанцам посоветовали не выезжать за границу из-за нового коронавируса

В Минздраве республики отметили: коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней, что вызывает серьезную обеспокоенность.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Глава Министерства здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рекомендовал гражданам временно не посещать без необходимости Китай и другие страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Сложная эпидемическая ситуация, возникшая в связи с распространением коронавируса, приобретает опасный характер в мировом масштабе, — сказал Шадманов. — Узбекистан принимает все необходимые меры против этой эпидемии. В частности, усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения. Проводится медицинский осмотр граждан, возвращающихся из Китая. Но это не гарантирует полную безопасность. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней, что вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому я советую нашим гражданам временно без необходимости не ездить в Китай и другие страны".

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, в самой КНР заразилось более 2,4 тысячи. Скончалось свыше 80 пациентов. Вирус уже распространился и за пределы Китая.

Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано не отправлять туристов в КНР до стабилизации ситуации.

При этом министр отметил, что в Узбекистане случаев завоза из Китая или других стран коронавируса 2019-nCoV зафиксировано не было.