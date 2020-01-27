Весна близко: в Узбекистане резко потеплеет

На этой неделе средняя температура воздуха по республике составит +7... +13 градусов днем и 0... +5 градусов ночью.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое повышение температуры, информирует Узгидромет.

"Уже начиная с завтрашнего дня температура воздуха будет постепенно повышаться. На этой неделе средняя температура воздуха по республике составит +7... +13 градусов днем и 0... +5 градусов ночью", - говорится в сообщении.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается повышение температуры до +15 градусов. Стоит отметить, что это на 4-5 градусов выше нормы в этот период.

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Напомним, на прошлой неделе воздух прогревался до 5-7 градусов тепла, местами до 8-10 градусов.

Ночные морозы ослабевали до 0-2 градусов.