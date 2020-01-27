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Люди гуляют в парке

Весна близко: в Узбекистане резко потеплеет

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13312631/Vesna-blizko-v-Uzbekistane-rezko-potepleet.html

На этой неделе средняя температура воздуха по республике составит +7... +13 градусов днем и 0... +5 градусов ночью.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое повышение температуры, информирует Узгидромет.

"Уже начиная с завтрашнего дня температура воздуха будет постепенно повышаться. На этой неделе средняя температура воздуха по республике составит +7... +13 градусов днем и 0... +5 градусов ночью", - говорится в сообщении.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается повышение температуры до +15 градусов. Стоит отметить, что это на 4-5 градусов выше нормы в этот период.

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Напомним, на прошлой неделе воздух прогревался до 5-7 градусов тепла, местами до 8-10 градусов.

Ночные морозы ослабевали до 0-2 градусов. 

Теги:
тепло, Узбекистан, Узбекистан, погода



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