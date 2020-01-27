Спокойно: минздрав опроверг слухи о заражении кроновирусом в Джизаке

Граждане, у которых диагностированы сезонные инфекционные заболевания, находятся на контроле специалистов, им оказывается необходимая медицинская помощь, заверили в министерстве.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Накануне в одной из групп в социальной сети распространилось сообщение о том, что в Джизаке с подозрением на коронавирус в областную больницу доставили более 20 человек, один из них скончался.

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Министерство здравоохранения провело расследование и прояснило ситуацию. Распространенная в соцсетях информация не подтвердилась.

Как следует из сообщения Минздрава, "эпидемическая ситуация в регионе стабильна, поводов для беспокойства нет".

Региональный центр санитарно-эпидемиологического надзора анализирует данные обо всех заболевших гриппом и ОРВИ. Граждане, у которых диагностированы сезонные инфекционные заболевания, находятся на контроле специалистов, им оказывается необходимая медицинская помощь, заверили в министерстве.