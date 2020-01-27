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Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая — ответ эксперта

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (27)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13314347/Mozhno-li-zarazitsya-koronavirusom-cherez-posylki-iz-Kitaya--otvet-eksperta.html

По последним данным, общее число зараженных новым типом коронавируса на территории материкового Китая достигло 2 835. Скончался 81 пациент.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Риск заразиться коронавирусом через посылки на сегодня отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Врач: нет подтверждения передачи коронавируса из КНР через комаров
"Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на данный момент нет", — сказала Попова журналистам.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

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© Sputnik / Михаил Киреев
В Узбекистане усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса
По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2 835. Скончался 81 пациент.

Вирус уже распространился и за пределы КНР. Случаи заражения зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

В Узбекистане случаев завоза из КНР или других стран коронавируса 2019-nCoV зафиксировано не было.

Глава Минздрава республики посоветовал гражданам в целях безопасности временно не выезжать за границу.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (27)
Теги:
здоровье, посылки, почта, Роспотребнадзор, коронавирус



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