Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая — ответ эксперта

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Риск заразиться коронавирусом через посылки на сегодня отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на данный момент нет", — сказала Попова журналистам.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2 835. Скончался 81 пациент.

Вирус уже распространился и за пределы КНР. Случаи заражения зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

В Узбекистане случаев завоза из КНР или других стран коронавируса 2019-nCoV зафиксировано не было.

Глава Минздрава республики посоветовал гражданам в целях безопасности временно не выезжать за границу.