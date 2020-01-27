Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая — ответ эксперта

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Риск заразиться коронавирусом через посылки на сегодня отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.
Вирус уже распространился и за пределы КНР. Случаи заражения зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
В Узбекистане случаев завоза из КНР или других стран коронавируса 2019-nCoV зафиксировано не было.
Глава Минздрава республики посоветовал гражданам в целях безопасности временно не выезжать за границу.