МИД Китая призвал не нагнетать панику из-за нового коронавируса

Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что страна преодолела все возникавшие ранее масштабные эпидемии, победит и коронавирус.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Паника, которая нагнетается из-за нового типа коронавируса, может стать большей угрозой, чем сам вирус, заявили в Министерстве иностранных дел Китая на брифинге для глав и представителей аккредитованных в Пекине иностранных дипломатических миссий и международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

По данным внешнеполитического ведомства, на встрече было подчеркнуто: необходимо сохранять спокойствие. По словам представителей МИД КНР, страна преодолела все возникавшие ранее масштабные эпидемии, победит и коронавирус.

Кроме того, было отмечено, что этот вирус излечим.

"Китай делает все возможное. Если он ставит перед собой задачи, то обязательно добивается их выполнения", — говорится в публикации.

В МИД КНР отметили, что правительство пока не рассматривает вопрос об эвакуации из Уханя граждан других стран, однако заверили, что власти намерены придерживаться всех международных обязательств по обеспечению безопасности иностранцев на своей территории.

"В настоящее время в Ухане безопаснее, чем в других городах страны, так как туда отправлены самые лучшие специалисты, самые передовые оборудование и технологии", — говорится в сообщении.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Инфекция передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, латентный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4 515 человек. Умерли 106 пациентов.

Вирус уже распространился и за пределы Китая. Случаи заражения зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

В Узбекистане случаев завоза из КНР или других стран коронавируса 2019-nCoV зафиксировано не было. Глава Минздрава республики посоветовал гражданам в целях безопасности временно не выезжать за границу.

В соседнем Казахстане ужесточили требования при оформлении виз для граждан КНР, теперь они должны предоставлять справки о состоянии здоровья.