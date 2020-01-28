Насколько опасен коронавирус из КНР и когда ждать пика эпидемии — эксперт

Количество заболевших от китайского коронавируса — 2019-nCoV стремительно растет. По официальным данным, заражены уже более 2,7 тысячи человек. Число погибших достигло 80. Вирус уже распространился и за пределы КНР — в страны Юго-Восточной Азии.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, насколько опасна сложившаяся ситуация, какие меры предприняты в стране и поделился своими прогнозами на ближайшие дни.

— Ваше ведомство накануне провело видеоконференцию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Что обсуждалось и какие были даны рекомендации?

— Подходы аналогичны с предыдущими вспышками вирусов, которые случались в различных частях планеты: работать в рамках международных медико-санитарных правил, придерживаться рекомендаций ВОЗ, не ограничивать торгово-экономических связей, взаимно оповещать друг друга, взятие прибывших из КНР под медицинское наблюдение на две недели по месту жительства. Также необходимо повысить осведомленность врачей и населения, соблюдать личную и общественную гигиену по недопущению заражения.

Роспотребнадзор готов при необходимости помочь диагностикумами (взвеси обезвреженных микроорганизмов, используемые в качестве антигенов для серологических реакций. - Прим. автора).

— Насколько это все может быть масштабно и опасно?

— Контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым восприимчивым людям. - Прим. автора) вируса оценена как умеренная, смертность около 2% сравнительно не катастрофическая. Например, при птичьем гриппе доля летальных исходов вначале доходила до 100%. Коэффициент распространения предположительно 1,2-1,5. Это умеренные показатели, чем прежние вирусы, тот же птичий грипп и другие.

— Появились данные, что возбудителем инфекции могло стать редкое дикое животное. Насколько это вероятно?

— Да. Большинство коронавирусов - обитатели животных. Называют их иначе - зоонозами. Кстати, птичий грипп тоже зооноз. Есть информация, что в нынешней ситуации зараза пошла от морепродуктов, отчасти от продуктов животноводства, наземных животных на рынке города Уханя. По результатам лабораторных исследований китайских коллег, около трети полученных на базаре проб дали наличие следов коронавируса. Но пока не понятно, кто или что от чего заразился, какие виды были первичными источниками. Животные самые разные — скот, собаки, морепродукты, пресмыкающиеся и т. п. Китайцы же вообще едят все, что шевелится.

— В СМИ также появилась информация о том, что якобы вирус не устойчив к высоким температурам. Можно ли говорить, что он не приспособится к нашему летнему климату?

— Предположительно, это так. Вирусы разнородны, как мы – люди. Не все же моржуют или же предпочитают находиться в солнцепеке. Но пока о новом вирусе известно далеко не все. По мере накопления знаний и опыта подход может быть корректирован.

— Есть ли вероятность прекращения воздушного сообщения, турпотока, ограничения торговли и других изоляционных мер в отношении Китая?

— Необходимости закрывать границы, ограничения торговли на данном этапе нет. Комитет по ЧС ВОЗ после рассмотрения ситуации 22-23 января не предложил Генеральному директору объявлять ЧС общественному здравоохранению, имеющую международное значение. Ранее такое объявление бывало дважды: в Китае при атипичной пневмонии и во время эпидемии вируса Эбола в Западной Африке. Но примерно через неделю запланировано повторное заседание, может быть различное решение. Пока так. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация.

— Власти Китая призывают не паниковать в связи с данным о распространении вируса. Каковы ваши прогнозы на ближайшие дни или недели?

— По математическому моделированию китайских коллег, пик ожидается в первой декаде февраля. По мере накопления лиц, уже встречавших вирус, в их крови появляются антитела. Каждая подобная встреча будет понижать патогенность вируса. Называется это явление саморегуляция эпидемического процесса.