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Гульнара Каримова

Поместье с озером: недвижимость Гульнары Каримовой в Британии - фото

Sputnik / Валерий Левитин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200128/13320375/Pomeste-s-ozerom-SMI-nashli-nedvizhimost-Gulnary-Karimovoy-foto.html

Общая площадь усадьбы составляет 70 тысяч квадратных метров. Также там есть сад и водоем. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Британские СМИ огласили список недвижимости Гульнары Каримовой, который не был известен до сих пор, пишет The Times.

Издания отмечают, что Каримова владеет поместьем Gorse Hill Manor 1912 года, приобретенное в 2010-м за 23,5 миллиона долларов. Сегодня его стоимость составляет 39 миллионов долларов.

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"Общая площадь усадьбы - 70 тысяч квадратных метров. Также там есть сад и озеро", - говорится в сообщении.

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Ещё, по информации СМИ, у Каримовой имеются две квартиры, которые оцениваются в 10,4 млн и 2,6 млн долларов. Примечательно, что соседями Каримовой являются сэр Брюс Форсайт и султан Брунея.

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Напомним, Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019-го ведомство заявило, что следствие по одному из них завершено.

В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов). Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета.

Теги:
СМИ, СМИ, Недвижимость, гульнара каримова, Гульнара Каримова, Узбекистан, Узбекистан



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