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Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.

Опубликован список чиновников, оштрафованных за принуждение к труду

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200128/13325316/Mintrud-opublikovan-spisok-chinovnikov-oshtrafovannykh-za-prinuzhdenie-k-trudu.html

Более 40 должностных лиц были привлечены к административной ответственности за привлечение к принудительному труду в Узбекистане в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, которые в 2019 году принуждали подчиненных к сбору хлопка и были за это оштрафованы.

Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ
Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ

Всего в перечне 43 фамилии. Все эти люди понесли наказание по статье 51 ("Административное принуждение к труду") Кодекса об административной ответственности. 

Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ
Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ
Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ
Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ

Напомним, ранее Уголовный кодекс Узбекистана был дополнен статьями об ответственности за нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних и административное принуждение к труду. 

Теперь использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается:

  • штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин;
  • лишением определенного права на срок до трех лет;
  • исправительными работами на срок до трех лет.

Кроме того, административное принуждение к труду в какой-либо форме (за исключением случаев, предусмотренных законом), отныне влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин (ранее — от 10 до 30 базовых расчетных величин. — Прим. ред.).

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Теги:
сбор хлопка, чиновники, штраф, Труд, Министерство занятости и трудовых отношений, принудительный труд, Узбекистан



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