Опубликован список чиновников, оштрафованных за принуждение к труду

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, которые в 2019 году принуждали подчиненных к сбору хлопка и были за это оштрафованы.
Всего в перечне 43 фамилии. Все эти люди понесли наказание по статье 51 ("Административное принуждение к труду") Кодекса об административной ответственности.
Напомним, ранее Уголовный кодекс Узбекистана был дополнен статьями об ответственности за нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних и административное принуждение к труду.
Теперь использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается:
- штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин;
- лишением определенного права на срок до трех лет;
- исправительными работами на срок до трех лет.
Кроме того, административное принуждение к труду в какой-либо форме (за исключением случаев, предусмотренных законом), отныне влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин (ранее — от 10 до 30 базовых расчетных величин. — Прим. ред.).