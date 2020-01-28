Опубликован список чиновников, оштрафованных за принуждение к труду

Более 40 должностных лиц были привлечены к административной ответственности за привлечение к принудительному труду в Узбекистане в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, которые в 2019 году принуждали подчиненных к сбору хлопка и были за это оштрафованы.

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ

Всего в перечне 43 фамилии. Все эти люди понесли наказание по статье 51 ("Административное принуждение к труду") Кодекса об административной ответственности.

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Список чиновников, которые были оштрафованы из-за принудительных работ

Напомним, ранее Уголовный кодекс Узбекистана был дополнен статьями об ответственности за нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних и административное принуждение к труду.

Теперь использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается:

штрафом в размере до 25 базовых расчетных величин;

лишением определенного права на срок до трех лет;

исправительными работами на срок до трех лет.

Кроме того, административное принуждение к труду в какой-либо форме (за исключением случаев, предусмотренных законом), отныне влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых расчетных величин (ранее — от 10 до 30 базовых расчетных величин. — Прим. ред.).